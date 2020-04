On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

V předkládací zprávě k uvolnění peněz ministerstvo upozornilo, že před schválením nouzového stavu bylo v zahraničí zhruba 200 tisíc českých občanů. Z řady míst na světě se podle ministerstva už není možné jak dostat, proto zahájilo repatriační programy.

Pro Čechy do zahraničí létají hlavně letouny společnosti Smartwings. Ta v několika případech nemusela letět do některých destinací ani tak daleko, jak se může zdát: do Karibiku přelétla letadla tohoto dopravce z Kanady, kde končil jejich pronájem i s posádkami pro tamější společnost Sunwing.

Ministerstvo uzavřelo se Smartwings rámcovou smlouvu, v rámci které proběhly objednávky na celkem deset letů. Nejdelší byla evakuace Čechů z Filipín, která vyšla na osm milionů korun. Ceny, které se za let platí, nevybočují nijak z běžné úrovně za náklady na komerční lety. Nevýhodou Smartwings je, že nemá k dispozici nyní dálkové letadlo, musí proto ze vzdálenějších destinací létat s mezipřistáními.

Bez poplatku

Největším transportem byl přílet letadla Boeing 787-9 Dreamliner vietnamské společnosti Bamboo Airways. Za přepravu téměř tří stovek cestujících si dopravce naúčtoval 6,8 milionů korun. Stát platí pochopitelně u Bamboo Airways i Smartwings prázdné přelety.

Ministerstvo za lety od cestujících nic nechce. Řada turistů si zajistila lety sama za poměrně vysokou cenu nebo v případě pravidelných linek zaplatili za změnu termínu. Proč stát od cestujících z repatriačních letů nevybírá vůbec žádný poplatek, ministerstvo na dotaz Zdopravy.cz od úterý neodpovědělo.

„Už můžeme plánovat i vzdálenější destinace, kde situace není tak kritická a kde dnes máme stovky Čechů,“ vysvětlil ve čtvrtek další postup ministr zahraniční Tomáš Petříček (ČSSD). V neděli se vrací například turisté z Thajska na palubě Air Asia, ve stejný den by měli přilétnout i další pasažéři z Kanady se Smartwings. Stát rovněž využívá spolupráce s jinými zeměmi a koordinuje návrat na palubách jiných strojů, takto například včera přiletěli cestující z Izraele do Budapešti. Na palubě byli cestující ze zemí bývalého Rakouska-Uherska.

Kolik stojí repatriační lety



Bamboo Airways

Hanoj – Praha 6,8 milionu Kč



Smartwings

Tenerife – Praha 1,45 milionu Kč

Las Palmas – Praha 1,45 milionu Kč

Manila, Cebu – Praha 8,2 milionu Kč

Hurghada – Praha – 2,05 milionu Kč

Punta Cana – Praha 7,23 milionu Kč

Roatan – Cancún – Praha 6,69 milionu Kč

Panama – Havana – Praha 7,64 milionu Kč

Bogota – San Jose – Praha 8,05 milionu Kč

Puerto Plata – Montreal – Praha 4,7 milionu Kč