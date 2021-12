Vyhlášku o povinném očkování, která má platit od března příštího roku, ministerstvo odeslalo do legislativní rady vlády. Příští týden by měla vyjít ve Sbírce zákonů. Vyhlášku připravilo ministerstvo zdravotnictví pod vedením ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha (za ANO). Vojtěch televizi CNN Prima News dnes řekl, že neplánuje vydání vyhlášky zrušit. "Vyhlášku vydám tak, jak jsme plánovali. Myslím si, že je to správná cesta," řekl Vojtěch.