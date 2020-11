"Je naprosto zásadní komunikovat a mít detailní informace. Rozhodnutí musí být komunikována napříč společností," prohlásil na úvod tiskové konference Blatný. "Reprodukční číslo není jediný údaj, ale je jednoduchý na pochopení. Nebojme se, ale respektujme ta opatření," apeloval později ministr zdravotnictví na veřejnost.

Podle šéfa ústavu statistiky Ladislava Duška mají přijatá opatření potenciál šíření koronaviru v Česku zpomalit. "V Česku běží masivní komunitní šíření nemoci. Opatření mají velký potenciál šíření zpomalit, pokud se budou dodržovat. Jsme v bodě zlomu. Opatření jsou přijatá dva týdny, měla by se začít projevovat," vysvětlil Dušek.

Podle něj ministerstvo v současnosti pozoruje i pokles hodnoty reprodukčního čísla a neeskaluje ani procento pozitivních záchytů. "To je ale i nadále vysoké," upozornil šéf statistiků a dodal: "Reprodukční číslo se snižuje, k 29. říjnu bylo 1,13, ale stále existuje poměrně velké riziko další eskalace vývoje. Je třeba klást důraz na dodržování opatření."

Za pozitivní označil Dušek skutečnost, že aktuální vývoj epidemie neukazuje na nejvíc rizikové scénáře. "Jak dlouho bude brždění epidemie trvat, ukážou další týdny. Bude to ale dlouhodobý proces, který potrvá týdny. Očekáváme denní záchyty kolem dvanácti tisíc," konstatoval Dušek.

Stropová kapacita nemocnic

Nadále narůstají počty hospitalizovaných, aktuální čísla podle statistiků nevypadají dobře. Příliš však nerostou hospitalizace, které vyžadují intenzivní péči. "Trend narůstu hospitalizací je nekončící, stále existuje možnost, že se dotkneme stropové kapacity," uzavřel Dušek.

Podle údajů ministerstva je nejvíce hospitalizovaných v Jihomoravském kraji, v Praze a v Moravskoslezském kraji. Nejvíce vyčerpaná kapacita je pak v Karlovarském, Královéhradeckém, Pardubickém a Zlínském kraji. "Musíme plánovat sytém lůžek, abychom se nedostali do bodu, kdy bude vyčerpán. Lůžkové kapacity se ale zdají jako dostačující,“ domnívá se vedoucí Klinické skupiny COVID a Dispečinku intenzivní péče Vladimír Černý.

Zdravotnictví trpí hlavně nedostatkem personálu, absolutní vyčerpání lůžkové kapacity však podle Černého v tuto chvíli nehrozí. "Máme dva až tři týdny se chystat na to, jak se bude epidemie vyvíjet. Rozsah intenzivní péče je poskytován stále podle stejných zásad. Pokud dojde k vyčerpání kapacity, budeme postupovat podle zásad a principů pro alokaci takzvaně vzácných zdrojů – jsou to principy rovnost a využití vzácných zdrojů u pacientů s nejvyšší šancí na přežití," upozornil.

Podle ministra zdravotnictví je současný stav začátkem snižování. „To, co se nyní děje, je začátek snižování. Pokud bude pokračovat, budeme mít vyhráno, což nyní nemáme. Nikdo se nemusí bát o to, že by mu nebyla poskytnuta péče nebo nedostal ventilátor. Je to jen teoretická možnost, kdybychom nechali proces bez ošetření a lidé nerespektovali opatření," upozornil Blatný.

Uvolňování není na pořadu dne

Uvolňování opatření však prozatím není na programu dne. „V tuto chvíli hospitalizace narůstají a hrozí nárůst nakažených u seniorů, debata o uvolnění tak zatím není vůbec aktuální," konstatoval Blatný s tím, že chce nastavit jasné parametry rozvolňování. Stejný názor na tiskové konferenci vyjádřil i Dušek. "Dokud se nám nepodaří ochránit rizikovou skupinu, bylo by uvolnění nezodpovědné,“ vysvětlil.

Ochranu ohrožených skupin označil Blatný za prioritu. „Zvýšená ochrana nebude jen pasivní, ale i aktivní. Budeme testovat v ohrožených skupinách a věříme, že se nám podaří dosáhnout snížení prevalence výskytu nákazy v této skupině,“ přiblížil ministr zdravotnictví na tiskové konferenci.

Třetí ministr zdravotnictví

Blatný, který v čele resortu nahradil Romana Prymulu, je již třetím ministrem zdravotnictví, který se bude snažit zvládnout koronavirovou epidemii. Na čtvrteční tiskové konferenci nově jmenovaný ministr uvedl, že za svůj hlavní úkol považuje změnu vnímání situace a nálady ve společnosti. "Strach z viru, který lidé paralyzuje a rozděluje, je potřeba přeměnit v respekt," zdůraznil.

V pátečním projevu ve Sněmovně Blatný prohlásil, že v Česku sice i nadále probíhá komunitní šíření, přijatá opatření se ale začínají projevovat. Jejich další zpřísnění tak není zatím v plánu. "Opatření se nyní začínají projevovat. Reprodukční číslo se pohybuje mezi 1,1 a 1,2. Ale aby se omezení výrazněji projevila, potřebujeme další dva týdny. Ještě nemáme vyhráno," varoval.

Během čtvrtku odhalily české laboratoře dalších 13 051 potvrzených případů koronaviru, tedy zhruba stejně jako o den dříve. Oproti minulému čtvrtku ovšem nárůst přibližně o 1100 případů zpomalil, což může být ovlivěno i skutečností, že ve středu byl státní svátek. Podle posledních údajů je hospitalizováno 6604 nakažených, v těžkém stavu je přitom 1031 z nich.