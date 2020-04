Sněmovna prodloužila nouzový stav. Schválila také příspěvek pro živnostníky

Sněmovna prodloužila kvůli výskytu epidemie nebezpečného koronaviru nouzový stav do 30. dubna. Vláda původně chtěla prodloužit nouzový stav o měsíc, tedy do 11. května. Sněmovna rovněž na večerním jednání schválila příspěvek pro živnostníky. Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné budou tak kvůli koronaviru moci získat od státu příspěvek až 25 tisíc korun. Lidé i firmy také budou moci požádat o odklad splátek úvěrů a hypoték, a to buď o tři, nebo o šest měsíců.

Epidemie koronaviru v Česku podle zdroje nákazy, věku a pohlaví | Video: Michal Janko/Deník Data