První z nových výjimek celoplošné karantény začínají platit už zítra. Lidé se budou moci na venkovních sportovištích účastnit individuálních, ne kolektivních aktivit. Jedná se například o jízdu na kole či tenis. Fungovat má od zítřka také výkup surovin, například kompostárny. Od čtvrtka provozy hobby marketů, železářství a servis a prodej jízdních kol.

ON-LINE ke koronaviru čtete ZDE

„Uvolňují se od zítřka aktivity rekreačního sportovního charakteru, nekolektivní. Například tenisové kurty, lidé jen nebudou moct využívat vnitří prostory daných zařízení, například šatny. Aktivity, které se konají venku, nikoli uvnitř. A lidé musí udržovat dvoumetrovou vzdálenost,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

„Umožňujeme tyto aktivity i bez roušek, ale za předpokladu, že lidé budou udržovat vzdálenost dva metry od sebe,“ řekl také.

Zítra by se také měly otevřít i sběrny papíru a kompostárny. Ve čtvrtek se pak otevřou hobbymarkety, stavebniny, železářství či prodejny a opravny kol. Podle Havlíčka to umožní zahrádkářům připravit se na sezonu.

Oproti původním předpokladům se ale neotevřou například prodejny obuvi či papírnictví, o kterých se uvažovalo. „Necháme to až na úterý, přičemž nevylučujeme, že na seznam zařadíme i další provozovny,“ dodal Havlíček.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly má venkovní sport jen minimální dopad na případný nárůst nákazy. „Podařilo se zastabilizovat epidemii tak, že nemá exponenciální charakter,“ řekl.

"V tuto chvíli jsou opatření striktní, je zřejmé, že v horizontu několika dnů či týdnů budeme určitá opatření rozvolňovat," uvedl Prymula. Upozornil, že ale musí být ochráněna zranitelná část populace. To jsou podle něj senioři, ale také lidé s chronickými komplikacemi.

Přijde ale i určité zpřísnění. Zákazníci budou muset ve všech prodejnách udržovat minimálně dvoumetrový rozestup. Výjimku budou mít pouze rodiny a lidé doprovázející staré nebo handicapované osoby. Také budou při nákupu povinné rukavice či pytlíky na rukách. Ty se ale, jak později upřesnil Úřad vlády, mají týkat hlavně personálu. „Bude nás to provázet řadu měsíců,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Snazší vycestování do ciziny

Od 14. dubna pak bude možné snáze vycestovat do ciziny. Ale pouze v odůvodněných případech, například za účelem služební cesty, obchodní cesty či výjezdu za lékařem nebo příbuznými. Pak bude pro navrátilce povinná čtrnáctidenní karanténa. "Změna se netýká pendlerů," varoval vicepremiér Havlíček.

Vojtěch zároveň uvedl, že vývoj pandemie není nijak tragický. Připravil návrh zákona ohledně výkonu povolání lékařů. Navrhuje umožnit po dobu nouzového stavu a tři měsíce po něm výkony lidí ze třetích zemí, kteří nemají hotové zkoušky. Jsou v přípravě na ně. Chce je tak zapojit do práce. „Je to výjimečný režim,“ dodal Vojtěch. Vždy budou pod dohledem plně kvalifikovaných lékařů.

Vláda také schválila opatření, které má zajistit klidné spaní majitelům a zaměstnancům cestovních kanceláří. "Budou moci odložit vrácení peněz za zrušené cesty. Místo zájezdu s odjezdem do 31. srpna dostanou klienti poukaz na zájezd. Pokud jej nevyčerpají, peníze pak dostanou. Poukaz budou moci odmítnout senioři, handicapovaní, nezaměstnaní," konstatovala na Twitteru ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

"Poukaz je chráněn zárukou pro případ úpadku CK. Zákazník bude mít po celou dobu garanci, že buď obdrží ekvivalentní zájezd až bude lépe anebo peníze zpět po uplynutí ochranné lhůty." dodala.

Změna se týká zájezdů, jež se měly realizovat mezi 20. únorem a koncem srpna letošního roku. Pokud lidé nabízený poukaz nevyužijí, mohou si peníze nechat vyplatit. ale až od konce srpna příštího roku.

Počet uzdravených z nemoci covid-19 v Česku překročil podle údajů ministerstva zdravotnictví stovku, od rána se zvýšil o 25 na 121 lidí. Úmrtí v nemocnicích dnes v 17:30 bylo 78, o šest víc než ráno. Počet případů nemoci, kterou způsobuje nový typ koronaviru, za dnešek vzrostl zatím o 148 na 4735. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Dvě ze šesti nových úmrtí jsou z dnešního dne, šlo o dva lidi nad 60 let v Praze a Jihomoravském kraji. Další čtyři nově evidovaní zemřelí jsou z předchozích dnů. Už do ranních čísel ministerstvo zahrnulo dnešní smrt člověka staršího 60 let v Moravskoslezském kraji.

Nárůst případů nákazy je zatím rychlejší než v neděli, ve všední dny ale bývá obvykle provedeno více testů. Jejich počet za dnešek zatím není známý. V neděli testů včetně opakovaných u stejného člověka bylo 4710, což bylo nejméně za sedm dní. Celkem bylo do nedělní půlnoci provedeno 85 014 testů.

Hamáček varoval před předčasným uvolňováním

Ministr vnitra Jan Hamáček už dopoledne varoval před předčasným uvolňováním opatření, nebo změnou taktiky. „Jsem velmi opatrný. Bylo by strašně nezodpovědné a nebezpečné to pokazit, protože tohle není hra,“ zdůraznil Hamáček s tím, že Česko podle něj stále čeká pár náročných dnů, nebo týdnů.

Podle premiéra Andreje Babiše by byla škoda, pokud by se nákaza o Velikonocích vychýlila. „Češi jsou disciplinovaní, jde o zdraví nás všech. Byla by škoda to nyní pokazit. Pokud by se po Velikonocích nákaza vychýlila, byla by to škoda a museli bychom znovu přijmout tvrdší opatření,“ zdůraznil Babiš ve vysílání Radiožurnálu.