Úterních 6206 testů převýšilo dosavadní denní maximum 5247 testů z minulého pátku. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na tiskové konferenci řekl, že proti pondělku testů přibylo zhruba o tisíc. Celkem bylo dosud provedeno 55 017 testů včetně opakovaných u stejného člověka.

Podíl celkového počtu testovaných/nakažených je podle něj stabilní a dokonce klesá. "Není u nás žádný tragický scénář. Jsme na tom výrazně lépe než třeba Itálie, Spojené státy, Rakousko nebo i Dánsko," uvedl na tiskové konferenci. "Na rozdíl od jiných států, které mají primárně zasaženou seniorní populaci, to tak v ČR není," dodal. Podíl seniorů mezi nakaženými se podle něj nezvyšuje.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek uvedl, že pouze 13 procent všech diagnostikovaných končí v nemocnici.

Mortalita je velmi nízká

"Začínáme poznávat chování té infekce. Mortalita na koronavirus je u nás v mezinárodním hledisku velmi nízká a v porovnání s jinými příčinami úmrtí zanedbatelná," informoval Dušek.

"Všechny parametry se mohou hodně lišit a my se snažíme používat zlatý střed," řekl Dušek. S nasbíranými daty se podle něj modely budou postupně zpřesňovat. Modely ÚZIS vycházejí z reprodukčního čísla, tedy počtu lidí, kteří se průměrně nakazí od jednoho nemocného. Na konci března bylo v ČR odhadováno na 1,1, podle Duška se může pohybovat od 0,87 do 1,33.

"Na začátku jsme použili reprodukční číslo 2,6. Nově od března odhadujeme, že první vlna opatření reprodukční číslo snížila na 1,32 a omezení volného pohybu na 1,1," uvedl Dušek. Snížení hodnoty pod jedna by znamenalo zvládnutí epidemie.

Podle Duška tak v optimistickém scénáři bude v polovině dubna 5600 případů nákazy novým koronavirem a na konci měsíce 7200. V případě horšího vývoje půjde o 12 300 případů v polovině měsíce a zhruba 30 tisíc na konci. "I toto číslo by český zdravotní systém měl zvládnout," řekl Dušek.

Nový zemřelý pacient se zařadil mezi úterních šest obětí nemoci. Polovina z nich byla z Prahy, po jednom z Olomouckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje.

Druhý nejvyšší nárůst

Úterní denní nárůst o 307 nemocných je zatím druhý nejvyšší. Více pacientů přibylo jen minulý týden v pátek, konkrétně 373. Odhalených případů ale bývá obvykle víc, pokud se víc testuje. Informace o počtech testů za předchozí den ministerstvo zpravidla zveřejňuje kolem 09:00. Do pondělka bylo provedeno 48 811 testů včetně opakovaných u stejného člověka.

V Česku se podle údajů hygienických stanic nakazilo 83 procent nemocných, zbytek v zahraničí, zejména v Rakousku a Itálii. Většinu nakažených stále tvoří muži, ale jejich podíl se snížil.

Nejvíce lidí s nemocí COVID-19 je aktuálně ve věku mezi 45 a 54 lety, téměř pětina. Na děti do 14 let připadá zhruba 5,5 procenta. Seniorů nad 65 let, kteří jsou považováni za koronavirem nejvíce ohroženou skupinu, je mezi nemocnými téměř 17 procent.

Uzdravených z nemoci COVID-19 během pondělka přibylo téměř o polovinu. Mezi 31 zemřelými v nemocnicích tvoří většinu senioři, kteří se často nakazili v domovech důchodců. Víc než polovina úmrtí je Praze. První pacient nakažený koronavirem zemřel v Česku 22. března.

Ve vážném stavu v nemocnici je podle pondělních údajů ministerstva zdravotnictví 64 lidí, počet hospitalizovaných se blíží třem stovkám. Zhruba čtvrtina lidí, kteří byli v nemocnici, se už uzdravila nebo byli propuštěni do domácí péče.

Na základních školách dnes také začínají zápisy dětí do prvních tříd. Letos by se podle odhadů ministerstva školství měly týkat asi 137 800 předškoláků. Kvůli koronavirové epidemii se ale zápisy uskuteční bez jejich přítomnosti. Do škol by neměli raději chodit ani rodiče.