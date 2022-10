Na česko-slovenské hranici dvojice důchodců řeže dřevo na zimu. Jsou to kamarádi, Čech a Slovák. Jen pár metrů od bývalého hraničního přechodu Strání-Moravské Lieskové na Slovácku. Ten uprostřed týdne, již sedmý den, kontrolují policejní hlídky. „Nevadí nám to, ale je to šaškárna. Kdo se chce vyhnout kontrole, zabočí kousek před hranicí, vysadí migranty na polní cestě a ti přejdou. Třebas přes kopec. Obcházeli přechod už předtím. Vždyť převaděče organizuje mafie, pro ně je to výnosný byznys,“ míní sedmdesátník, který chtěl zůstat v anonymitě.