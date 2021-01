Bývalý prezident Václav Klaus v úterý strávil více než hodinu v uzavřené restauraci v Praze a neměl roušku. Uvedl to dnes deník Blesk. Restaurace jsou nyní kvůli šíření nemoci covid-19 uzavřené, povolen je jen výdej jídla přes okénko, a nošení ochrany úst a nosu je povinné. Personál podniku deníku řekl, že si Klaus šel pro jídlo a potřeboval si při tom zajít na toaletu. Bývalý prezident si nemyslí, že by jeho chování mělo špatný vliv na veřejnost. Svůj přístup k vládním opatřením označil za formu občanské neposlušnosti.

Bývalý prezident Václav Klaus (na snímku z 12. listopadu 2020). | Foto: ČTK / ČTK

Klaus přišel podle Blesku v úterý kolem poledne do restaurace Dejvická 34 v Praze 6. Čtenář deníku, který si šel do restaurace pro jídlo a při tom exprezidenta vyfotografoval, Blesku řekl, že Klaus bez roušky šel v restauraci hned do spodních prostor podniku. Vchod následně hlídali Klausovi osobní strážci. V podniku Klaus strávil asi hodinu a čtvrt.