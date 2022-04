„Potřebujeme krotit obrovský státní dluh, inflaci a snižovat provozní výdaje. Poloviční sleva jízdného znamená nezanedbatelnou úsporu v rozpočtu. Je to odpovědná sleva, která šetří peníze, je sociálně citlivá neodvádí cestující z dopravy,“ říká ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Právě úbytku cestujících se někteří dopravci obávají. „Zavedení slev jsme uvítali, protože si myslíme, že hromadná doprava si podporu zaslouží. Skutečně také cestujících přibylo. Snížení slev jsme nepodporovali, ale doufáme, že i padesátiprocentní úspora bude dost motivační. Pro autobusové dopravce, které dva roky drtil covid a nyní se potýkajís drahou naftou, by úbytek cestujících byl asi posledním hřebíčkem do rakve,“ upozorňuje mluvčí sdružení dopravců ČESMAD Bohemia Martin Felix.

Stopka pro elektromobily. Česko musí po kritice přepracovat strategii pro dotace

Aby taková situace nenastala, si přeje i největší český železniční dopravce. „Kvůli omezení pohybu a zavedení distanční výuky v uplynulých letech došlo k významným poklesům přepravy cestujících. Proto dnes předpokládáme, že úprava státních slev už k dalšímu odlivu zákazníků nepovede. Věříme, že s ústupem pandemie a návratem k normálu se lidé včetně skupiny zákazníků využívajících slevu do vlaků postupně opět vrátí,“ doufá mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Z aut do vlaků

I další Deníkem oslovení dopravci doufají v pozitivní scénář. Jedním z důvodů, proč by cestující neměli zanevřít nad hromadnou dopravou jsou v současné době rekordně vysoké ceny nafty a benzinu u čerpacích stanic, které zásadním způsobem prodražují individuální dopravu.

„Kvůli dražším pohonným hmotám očekáváme spíše vyšší zájem cestujících o vlaky a autobusy. Využíváním veřejné dopravy je navíc možné snížit i energetickou závislost,“ odhaduje mluvčí společnosti Arriva transport Česká republika Jan Holub.

Ministerstvo financí kontrolovalo marže. Ceny u pump jsou v pořádku, zjistilo

Stát sice ponížil slevu, ovšem stále se jedná o velmi dobrý poměr půl na půl. Navíc osvědčený i v jiných evropských státech. „Padesátiprocentní slevu stále vnímáme jako motivační,“ podotýká provozní manažer dopravce RegioJet Jiří Jahelka.

Naopak dopravce FlixBus s takovými tvrzeními nesouhlasí. Zvýšené náklady se podle ředitele společnosti Pavla Prouzy projeví na zájmu cestujících. Proto se rozhodl dopravce slevu ponechat a hradit ze svého. „Pro nízkopříjmové skupiny obyvatel to znamená dvakrát vyšší náklady na cestování. Rozhodli jsme se seniory a studenty podpořit a i nadále jim poskytneme původní slevu,“ říká Prouza.

Stát od září roku 2018 až doposud vyplatil na kompenzacích dopravcům přes čtrnáct miliard korun.

Jak ušetřit na jízdném?



Jestliže musíte pravidelně dojíždět do stejného místa, určitě se poptejte po „věrnostních“ kartičkách. Díky nim totiž ušetříte i stovky korun ročně. Největší vlakový dopravce České dráhy nabízí In karty či „Traťové jízdenky“. Regiojet pak Kreditovku. V Praze při pravidelném cestování hromadnou dopravou využijete Lítačku.



Pokud ještě nemáte zakoupenou předplacenou jízdenku pro pravidelné dojíždění vlakem, pak rozhodně neváhejte a kupte si ji co nejdříve. Prodej jízdenek podle stávajícího cenového výměru skončí 31. března.