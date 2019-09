Jak se žije v dodávce? Neobklopujeme se zbytečnostmi, ale zážitky

Barbora Masaříková a Forest Trenz se jednoho dne sbalili, nasedli do svého obytného auta zvaného Dodynka, které si vlastnoručně přestavěli z 20 let staré dodávky a vyrazili do světa. Spolu se psem Samuelem jsou na cestě už devět měsíců…

Život v dodávce | Foto: archiv BH

„Jak už jméno Forest napovídá, setkali jsme se v lese na jaře roku 2016. Tomu předcházela má návštěva Forestova online deníku, kde jsme se domluvili na spontánním společném výletu do přírody. A od té doby je naše cesta sdílená," líčí Barbora Masaříková své seznámení s Forestem Trenzem, rodákem z Bystrce, který si začal říkat Forest už před patnácti lety. Petra čtvrt roku cestovala po Asii s batoletem: Mít blonďaté dítě je atrakce Přečíst článek › „Žádná hluboká myšlenka za tím nestojí, pouze vychází z mého kladného vztahu k přírodě. Anglicky forest je les. Trenz je mé opravdové příjmení, přestože není rodné, ale to je na delší povídání. Rodné jméno zná jen pár vyvolených," nastiňuje úvodem Forest své tajemství. Tajemstvím není, že tento mladý muž vystudoval grafický design. Uměleckou školu má za sebou i Barbora, která je pro změnu sochařka. Ničeho nelitují Možná se ptáte, co stojí za rozhodnutím přestavět dodávku na obytnou a vyrazit nazdařbůh na cesty. Na tuto otázku odpovídá Barbora: „Nosila jsem tuto myšlenku v hlavě od chvíle, kdy jsem se v roce 2013 účastnila expedice Avií Asií, při které jsme dojeli 40 let starou obytnou Avií do Mongolska a zpět. A vzhledem k tomu, že mám psa Samuela, cestování na čtyřech kolech je jedna z mála možností, jak lze dlouhodobě a pohodlně cestovat se psem." „Baví nás řemeslná práce a rádi se učíme novým věcem, proto jsme se rozhodli, že si postavíme domov na kolech od základu a svépomocí. Sice to trvalo rok, ale nelitujeme," doplňuje svou partnerku Forest. Magická vesnice uprostřed karpatských hor. Jak se žije v kraji Nikoly Šuhaje? Přečíst článek › Před odjezdem na cestu se Barbora živila stavbou slaměných domů a restaurováním historických fasád. Opustila také post předsedy neziskového spolku PRO|OKO, kde se roky zabývala pořádáním kulturních akcí v oblasti umění, cestování a kultury. Forest se už několik let živí grafikou, tvorbou webových stránek a správou známého českého portálu. „Na rozdíl od milovaného Brna, jsem si online práci se všemi výhodami i nevýhodami vzal s sebou na cestu," píše. Toho, že si na počátku koupili 20 let starou dodávku a ne novější nikdy nezalitovali. „Naopak. Starší jsme pořídili úmyslně, jednak kvůli finanční stránce – naše Dodynka stála 60 tisíc korun před přestavbou – a také pro více možností amatérských oprav na cestě, o čemž jsme se nejednou přesvědčili," shodují se mladí dobrodruzi, kteří jsou na cestě už devět měsíců.

Autor: Filip Lukeš