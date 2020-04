Statisíce lidí nemohou kvůli nařízení celoplošné karanténě pracovat. Podstatné části z nich kvůli nutnosti čerpat ošetřovné na děti či karanténě klesají výdělky, mnozí živnostníci pak nemají příjmy vůbec žádné. Vedle obav z nového typu koronaviru se trach z exekutorů a ztráty domova. Obzvlášť, když splácejí nějaký úvěr.

Půjčka, úvěr, dluh - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Nyní se jim rýsuje možnost úlevy. Ministerstvo financí tento týden navrhne, aby se plošně na půl roku pozastavily splátky hypoték, spotřebitelských a podnikatelských úvěrů. Po dobu přerušení by měl být snížený také úrok. Poskytovatelé půjček to prý zvládnou bez velké úhony. „Ty banky i nebankovní sektor to unesou,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová.