V Česku také dnes místy sněží a fouká silný vítr. Tvoří se sněhové jazyky. Silnice jsou ale většinou s opatrností sjízdné, v nižších polohách je na nich místy sníh rozbředlý po solení. V Libereckém kraji zůstává pro kamiony nad 3,5 tuny uzavřená silnice první třídy z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska a pro nákladní dopravu nad šest tun také silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo. Nehody kamionů někde blokují dopravu.

Automobil 13. ledna 2021 projíždí zasněženou ulicí na sídlišti Obeciny ve Zlíně | Foto: ČTK / ČTK

Přes den očekávají meteorologové další sněžení a zesilovat bude i vítr. "V horských oblastech už fouká nárazový vítr, takže se na silnících tvoří sněhové jazyky. Mají na výšku do 20 centimetrů, takže se dají projet i s osobním autem. Samozřejmě to pluhujeme," řekl ČTK Pavel Pospíšil z Krajské správy silnic Libereckého kraje. Opatrní by měli být podle něj motoristé také při cestě na Frýdlantsko, při silnějším větru se často tvoří sněhové jazyky i na silnici 13.

Pro nákladní dopravu je kvůli námraze uzavřena strmá šumavská silnice ze Zelené Lhoty do Železné Rudy. Kvůli překládce nákladu z havarovaného nákladního automobilu se přechodně uzavřela silnice první třídy u Babylonu na Domažlicku na hlavním tahu do Německa. Nehoda dvou nákladních aut zastavila ve směru na Prahu provoz na dálnici D5 na Tachovsku.

Nehoda kamionu uzavřela také silnici třetí třídy mezi Srbskou Kamenicí a Růžovou na Děčínsku. Další nehodu kamionu mají silničáři nahlášenou u Hory Svatého Šebestiána na Chomutovsku. Na Děčínsku hasiči odklízeli spadlé stromy z komunikací. Na Vyškovsku je kvůli počasí uzavřena pro vozidla nad 12 tun silnice mezi obcemi Drnovice a Podomí.

Na Zlínsku a Vsetínsku na silnicích mnohde leží rozbředlý sníh, ve vyšších polohách uježděná vrstva sněhu posypaná drtí. Podobná je situace v Beskydech nebo na Vysočině, kde měly v noci problémy kamiony mezi Jemnicí a Chotěbudicemi na Třebíčsku, k ránu mezi Těchobuzí a Pacovem na Pelhřimovsku.

Sněhové jazyky i závěje

Například u nehody u Malčína na Havlíčkobrodsku museli zasahovat i hasiči. „Automobil skončil v příkopu. Vše se naštěstí obešlo bez zranění,“ sdělila mluvčí hasičů Petra Musilová.

„Je nutné, aby řidiči přizpůsobili jízdu stavu a povaze vozovky, adekvátně snížili rychlost jízdy, věnovali se plně řízení, dodržovali bezpečnostní vzdálenost mezi vozidly a v neposlední řadě vozidlo před započetí jízdy očistili od sněhu, včetně zajištění dostatečného výhledu z automobilu,“ varovala policejní mluvčí Stanislava Rázlová.

Sněhové jazyky se podle silničářů mohou tvořit i v Krkonoších nebo Orlických horách, na Orlickoústecku a ve vyšších polohách na Chrudimsku, Šumpersku, Prostějovsku nebo Blanensku. Na Prachaticku kvůli větru vznikaly na vozovkách závěje.

Před sněhovými jazyky na silnicích na Tachovsku, jižním a severním Plzeňsku nebo na Klatovsku varoval dispečer zimní údržby Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Jiří Slapnička. "Situace je dnes ráno v porovnání s úterním večerem už klidnější. Zejména ve vyšších polohách je ale třeba jezdit s maximální opatrností," dodal.