Vyplývá to z návrhu nařízení vlády o výši časových poplatků a sazbách mýtného, kterou ministerstvo dopravy poslalo do připomínkového řízení. Podle ní bude roční platba majitele těchto ekologičtějších vozidel stát na rok 750 korun.

Tento postup ministerstvu již loni uložili zákonodárci změnou zákona o pozemních komunikacích. Teoreticky mohl platit již od letoška. Ale ceny kuponů pro auta na CNG nakonec zůstaly pro tento rok na stejné ceně jako pro ostatní vozy.

Podle ministerstva byly důvodem hlavně administrativní náklady. „Bylo by nutné vydat speciální dálniční kupony se sníženou sazbou,“ odůvodnilo to tehdy ministerstvo serveru CNG4YOU.

Podobně jako letos by i v příštím roce měla být od plateb osvobozeny elektromobily a auta poháněná vodíkem či hybridní vozy s velmi nízkými emisemi. Není to jediná změna, která zájemce o koupi dálniční známky čeká. Až doposud platily kupony pouze pro daný rok a měsíc před ním či po něm.

„Nově se bude roční časový poplatek hradit nikoli na kalendářní rok, ale na takzvaný plovoucí rok, tj. 365 dní,“ konstatuje úřad v důvodové zprávě k návrhu.

Jen elektronicky

Tento způsob umožní zavedení elektronických dálničních známek, jež od příštího roku nahradí ty papírové. „Budou to tři kroky, v nichž se doplní SPZ, vybere doba platnosti roční, měsíční nebo desetidenní. Provede se platba. A následně může řidič vyjet,“ popsal koupi časového poplatku pro Český rozhlas ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica.

Ministerstvo proto poslalo do připomínek i novelu vyhlášky o užívání pozemních komunikací, jež určí, co všechno bude obsahovat potvrzení o zaplacení poplatku obsahovat. Vedle již zmíněného to má být i údaj o období, na které byl uhrazen, a to zda, jde o vůz na CNG či biometan.

Ceny kuponů - návrh pro rok 2021



Vozy se spalovacím motorem

1 rok – 1500 Kč

30 dnů – 440 Kč

10 dnů – 310 Kč



Vozy poháněné zemním plynem (LNG/CNG) nebo bio-metanem

1 rok – 750 Kč

30 dnů – 220 Kč

10 dnů – 155 Kč



Zdroj: Ministerstvo dopravy