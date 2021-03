K řadě výjezdů kvůli hluku a nedovolenému shromažďování o víkendu vyjížděli například pardubičtí a chrudimští strážníci.

„Hospody jsou zavřené, tak jsou v kurzu domácí mejdany. Strážníci během víkendu přijali hned šest oznámení na rušení nočního klidu, třikrát z toho byla hlasitá hudba od sousedů potvrzena,“ uvedla mluvčí pardubické městské policie Lucie Klementová. Strážníci si stěžují i na opilce na nádraží, kvůli kterým musí volat nyní tak přetíženou záchranku.

Několik udání na hlasité večírky během nočního zákazu vycházení měli v minulých dnech i chrudimští strážníci. Ani v jednom však protiprávní jednání nezjistili, byl klid. V Chrudimi už je ale standardem, že lidé udávají své sousedy s mylnými domněnkami.

Naopak ty skutečné mejdany procházejí bez povšimnutí. „Od konce října jsem už u sebe měl kolem deseti večírků, vždy kolem pěti lidí, jen na Silvestra asi deset. Ale mám dvojitá okna a silné zdi, je to starý činžák. Sousedi mě neslyší,“ uvedl 35letý muž z Chrudimě. Zatím se nikdo z jeho přátel ani on sám buď nenakazil, nebo měli bezpříznakový průběh a o nemoci nevěděli.

Muž dodal, že chápe závažnost situace, ale kroky vlády během epidemie vnímá jako naprosto zmatečné a nedůvěryhodné. „Ať udělají čtrnáctidenní tvrdý lockdown, proč ne. Ale to, v čem nás už rok bez výsledku drží, je k ničemu,“ dodal.

Bujaré večírky za zdmi domů fungují všude. A to i na venkově. Snad není v kraji vesnice, kde by se pivaři někde na „tajnačku“ nescházeli. „Ono to funguje i ve městech, ale tam to je takové víc undergroundové. Tamní malé party jsou hodně uzavřené, scházejí se po bytech, garážích, sklepích a podobně, a na rozdíl tady od vesnice mezi sebe nikoho nového nepustí,“ řekl u piva v jedné vesnici na Chrudimsku, kde má chatu, muž středního věku z Pardubic. Covid nedávno prodělal, měl těžký průběh, byl i na dýchacích přístrojích. Nyní se proto cítí chráněn.

Zatím si mnozí lidé nevzali příliš k srdci ani apel na dvojité roušky nebo lépe respirátory. „V jednom obchodě v Heřmanově Městci jsem byla jediná, kdo tam měl přes pusu aspoň něco. Obsluha ani další jeden zákazník nic,“ posteskla si Marie Bílá z nedalekých Choltic.

V jedné nejmenované vesnici jsou zase dveře tamního obchodu přelepeny cedulí „dovnitř jen s rouškou“, aby ji za pultem neměla ani samotná prodavačka.

Situace v Pardubickém kraji přitom rychle houstne. Například minulý týden tu bylo každý všední den diagnostikováno kolem 700 případů koronaviru, o 150 víc než předcházející týden. Důvodem je hlavně nakažlivá britská mutace, která tu už převládla. Kapacita lůžek JIP a ARO ve všech pěti nemocnicích kraje už byla minulý týden naplněna a hrozilo převážení pacientů do jiných regionů. Pardubická nemocnice proto předělala jedno další oddělení na covidové, ale i to se rychle plní. Mezi pacienty v těžkém stavu už přibývají i mladší ročníky.

„V Pardubickém kraji jsou současná čísla nad oběma vrcholy předchozích vln epidemie. V minulém týdnu jsme zaznamenali jeden z nejvyšších mezitýdenních nárůstů, kdy se počet pacientů zvýšil o stovku. Dlouhodobě přetížená je i intenzivní péče. V sobotu ji potřebovalo na 60 pacientů. Víc jsme jich ještě za celou dobu pandemie neměli. Rychle se plní i standardní covidová oddělení,“ uvedl ředitel Nemocnic Pardubického kraje Tomáš Gottvald.