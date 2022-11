Už dávní kronikáři mu vyčítali, že je líný, neschopný a labilní, že nikdy nedorostl svého otce Karla IV. Že pije a není schopen řešit záležitosti království. Do určité míry to byla pravda, ale byla to jen jedna stránka osobnosti nešťastného krále Václava IV., jehož smrt roznítila husitské bouře. Jaký byl opravdu?