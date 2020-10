Na tiskové konference se ministr zdravotnictví Roman Prymula nejprve vyjádřil ke svému úmyslu navrhnout na zítřejším mimořádném jednání vlády vyhlášení nouzového stavu na třicet dnů. Důvody razantního opatření jsou podle něj dva.

"Důvodem je stávající neutěšená epidemiologická situace, která potřebuje razantní řešení. Reprodukční číslo zůstává na hodnotě 1,2, což znamená, že epidemie narůstá. Ohrožuje naše kapacity, ne v horizontů dnů, ale na sklonku příštího měsíce bychom se tam mohli dostat, pokud bychom nijak nereagovali," vysvětlil Prymula.

Dalším důvodem je, že ministerstvo zdravotnictví nemůže vyhlásit některá plošná opatření. Kapacita zdravotnických zařízení je limitovaná a například nařízení pracovní pohotovosti nelze podle Prymuly bez nouzového stavu nařídit. „Personálně se dostáváme do problémů. Některé nemocnice mají 220 lidí v izolaci či karanténě,“ oznámil ministr zdravotnictví.

Petříček: Nouzový stav neznamená uzavření hranic



Vyhlášení nouzového stavu neznamená, že by šla celá země do karantény nebo se uzavřely hranice, jako tomu bylo na jaře při první vlně epidemie koronaviru. Novinářům to dnes po schůzce nejvyšších ústavních činitelů v Lánech řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Petříček s návrhem na vyhlášení nouzového stavu souhlasí, podle něj to vývoj epidemie v Česku vyžaduje. Nouzový stav podle něj umožní vládě přijímat kroky proti šíření epidemie, které ministerstvo zdravotnictví nemůže provést svými nařízeními.

Zítra proto Prymula předstoupí před parlament, kde se pokusí obhájit vyhlášení nouzového stavu. Ve stejný den by mělo proběhnout mimořádné jednání vlády, na němž by měl být nouzový stav schválen. Platnosti by měl nabýt příští pondělí. Opatření budou cílena do školství a volnočasových aktivit, aby měla co nejmenší ekonomické dopady.

Plaga: Vzdělání musí být postiženo co nejméně

"Vzdělání musí být co nejvíce udrženo v chodu. Musí být co nejméně postiženo pandemií," zdůraznil následně ministr školství Robert Plaga s tím, že online výuka nemůže podle něj nahradit prezenční vzdělávání. Podrobnosti k tomu, jaká opatření začnou příští pondělí platit, neuvedl, zmínil však, že se dotknou středních škol a měla by být zavedena na čtrnáct dní.

"V krajích, které mají červenou nebo oranžovou značku na semaforu, bude na 14 dnů zavedena distanční výuka na středních školách,“ doplnil posléze Prymula. V dalších regionech se školy uzavírat nebudou.

Plaga rovněž uvedl, že bude žádat deset respirátorů na jednoho pedagogického a nepedagogického pracovníka. Celkem by se mělo jednat o 2,5 milionů respirátorů ze státních hmotných rezerv.

Nouzový stav vláda vyhlásila už na jaře - v polovině března. Tehdy došlo k dílčímu uzavření statních hranic, uzavření škol, byly omezeny veřejné akce jako sportovní klání či koncerty. Restrikce dopadly také na podnikání, uzavřely se restaurace, bary a velká obchodní centra.