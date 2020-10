Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) po týdnu po nástupu do funkce přitvrdil. Vzhledem k rostoucímu počtu lidí nakažených koronavirem, kteří zaplňují zdravotnická zařízení, požádá vládu o vyhlášení nouzového stavu. Hodlá hlavně omezit shromažďování lidí ve volném čase.

Prázdné ulice Prahy a lidé s rouškami 18. března 2020. Karlova ulice. | Foto: Deník / Martin Vondra

„Pod volnočasové aktivity spadá prakticky úplně všechno,“ řekl včera Prymula. Pokud dnes ministři jeho návrh schválí, budou omezení platit po dobu dvou týdnů od půlnoci na pondělí. Do voleb do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu by tedy ještě nouzový stav zřejmě zasáhnout neměl.