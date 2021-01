Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) v pondělí znovu jednal o epidemii koronaviru. Vláda mimo jiné schválila náhrady pro provozovatele vleků a lanovek. Ministerstvo financí rovněž odpustí studentům v nemocnicích a sociálních službách povinnost platit daň z příjmu. Od úterý 12. ledna nebude po dobu deseti dnů možné dovážet do Česka těla zemřelých ke zpopelnění.

Oficiálně uzavřený skiareál Lipno zavalily rodiny s dětmi, užívaly si sníh, čistý vzduch a sluníčko. | Foto: Deník / Zuzana Gabajová

Speciální kompenzace pro lyžařské areály připravil vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) poté, co vláda prodloužila tvrdá opatření proti koronaviru do 22. ledna o odmítla opětovné spuštění vleků. "Podpora bude na bázi sedačkového, dle typu přepravního zařízení. Alokace je až do výše jedné miliardy korun," přiblížil Havlíček.