Dotace pro Agrofert: Unie o peníze nepřišla. Tratit bude Babiš, nebo Česko

Česko nemusí na základě auditu firem okolo Agrofertu vracet Evropské unii žádné peníze. Novinářům to dnes řekl mluvčí Evropské komise, podle něhož české úřady nepožádaly o proplacení žádných dotací, které byly předmětem auditu. A to proto, že od 9. února 2017, kdy bylo české ministerstvo pro místní rozvoj upozorněno na možný střet zájmů Andreje Babiše, do Bruselu žádné projekty Agrofertu k proplacení Evropské unii neposlalo.

Agrofert | Foto: čtk