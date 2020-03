V ČR bylo dosud na koronavirus testováno 86 lidí a všechny vzorky byly negativní. Nemocnice v Česku jsou podle Vojtěcha na pacienty s vysoce nakažlivou chorobou připravené. "Já si myslím, že nemocnice jsou na to cvičeny, my jsme o tom i dneska diskutovali," uvedl ministr. Zdravotníci podle něj vědí, jak mají v případě pacienta s vysoce nakažlivou chorobou postupovat a kam se mají obrátit.

"V tomto směru jsme připraveni, já bych nechtěl vyvolávat nějakou paniku. To riziko tady beze sporu existuje a je nutné, abychom byli koordinováni," uvedl Vojtěch. Připomněl, že již svolal Ústřední epidemiologickou komisi, kde jsou i zástupci dalších rezortů. "Data sledujeme, komunikujeme s ostatními státy Evropy i s Italy, jak se to vyvíjí," uvedl.

Online reportáž Koronavirus 01.03. 06:38 První oběť koronaviru v neděli ráno oznámilo také Thajsko. Podle serveru Bloomberg šlo o 35letého muže, který se tak zařadil mezi nejmladší oběti nákazy. Ta je totiž nebezpečná zejména pro starší osoby. 01.03. 06:12 Další zemí, kde se nákaza objevila, je Arménie. Jedná se o 29letého člověka, který měl do země přicestovat z Íránu. Právě tam dosud zemřel na nemoc způsobenou koronavirem druhý nejvyšší počet lidí. 01.03. 03:33 První lidský život si nový koronavirus vyžádal také v Austrálii. V nemocnici v Perthu podlehl nemoci COVID-19 78letý člověk. 01.03. 00:23 Tři nové případy nákazy koronavirem potvrdilo Řecko, počet nemocných se tak zvýšil na sedm. Podle tamního ministra zdravotnictví jde o příbuzné již dříve nakažených pacientů a jednoho člověka, který se nedávno vrátil z Itálie.

"Zatím se zdá, že to je spíše nějaký jasně definovaný klastr, oblast, která je uzavřená, a ta epidemie se výrazně nešíří. Ale musíme být připraveni na to, pokud by se nějaký případ u nás objevil," dodal v souvislosti se situací v Itálii, kde v posledních dnech zaznamenali vysoký nárůst počtu nakažených koronavirem.

Nejtěžší je podle ministra zmonitorovat pohyb nakaženého pacienta a zjistit, s kým se dostal do kontaktu. Poukázal na to, že v Itálii nyní zdravotníci hledají prvního infikovaného, jehož prostřednictvím se virus rozšířil. Věří, že by se takové pátrání zvládlo i v českých podmínkách.