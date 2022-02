Zdroj: FB Český olympijský tým

Obrovskou radost z prvního gólu a vítězství neskrývá samozřejmě ani Tereza. „První zápas byl pro nás hlavně psychicky náročný. Hodně tam hrála roli nervozita, ale po prvním gólu se to zlomilo a hrálo se nám líp. Z toho gólu jsem měla obrovskou radost. V tu chvíli mi ani nedocházelo, co se děje, jen jsem viděla, jak ten puk letí do brány a já už zvedala ruce nahoru,“ popisuje rozhodující chvíli Tereza Radová.

Hrát na olympijských hrách je pro dvacetiletou Třebovačku splněný sen. „Pro tyhle momenty jsme dřely na trénincích, vstávaly brzo ráno na tréninky, obětovaly volné chvilky, školu, rodinu a hlavně peníze, abychom tu teď mohly být. Všichni mě v tom odjakživa podporovali a obětovali spoustu volného času a energie, jak rodina tak i přátelé. Je to odměna za ty oběti hokeji,“ říká hráčka s číslem 27.

VIZUALIZACE: Otřískaný nadchod nad I/35 v Litomyšli nahradí moderní architektura

Už nyní se připravuje s českým týmem na další utkání, které hokejistky sehrají v sobotu v 9.40 hodin proti Švédsku. „Naše příprava na další utkání bude hlavně taktická, hrajeme proti silnému Švédsku, které je velmi dobré v individuálních dovednostech. Hrály jsme s nimi přípravný zápas tady v Pekingu a vyhrály jsme 5:3. Viděly jsme jejich taktiku, takže víme co čekat,“ tvrdí Radová. Skvělá parta a vzájemná podpora je základ, a to české hokejistky v Číně podle Terezy mají. „V šatně panuje dobrá atmosféra, spousta srandy a hlavně se navzájem podporujeme,“ dodává třebovská hokejistka.