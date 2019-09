„Je mi to moc líto. Udělal jsem hroznou kravinu. Jsem blbý chlap s blbými nápady,“ kál se ve čtvrtek před tribunálem pardubického krajského soudu devětatřicetiletý muž, který je obviněný z toho, že sexuálně zneužíval dvě nezletilé dcery.

Muž se částečně přiznal. Většinu činů, které mu obžaloba klade za vinu, pak ale přisuzoval mstě ze strany bývalé družky. S tou má pět dětí a spory o nemovitost.

Muž měl pod vlivem alkoholu s dívkami provádět sexuální hrátky. Jedné z nich pak za svolnost a mlčení sliboval nákup papoušků, morčat a návštěvu chovatelské výstavy. „Nic takového jsem neudělal. Je však pravda, že jsem ji svlékal a při pohledu na její tělo jsem se uspokojoval. Nestalo se to však více než čtyřikrát,“ uvedl muž do protokolu.

Podle policejního protokolu si muž jednu z dcer několikrát pozval do pokoje s tím, že ji ukáže videa jejich oblíbených zvířátek. „Když tam stála, svlékl jsem ji kalhoty a kalhotky a za jejími zády se při tomto pohledu uspokojoval. Nic jiného jsem ji nedělal. A ona ani neviděla, co dělám. Jednou jsem ji také přinutil, aby mě uspokojovala rukou,“ uvedl do protokolu muž, který svoje choutky omlouval tím, že byl ve stresu, s manželkou již dlouho neměl intimní styk a měl také problémy s podnikáním.

Táty se bály, mamce píchl koště do oka

„To, že jsem měl zneužívat i druhou dceru, nebo že jsem je obě obtěžoval a zneužíval vícekrát, je lež. Navedla je moje bývalá družka,“ odmítal další nařčení muž.

U soudu také zazněly výpovědi obou dcer. Z nich vyplynulo, že se svého otce bály a často byly svědky domácího násilí. „Na mamku někdy hodil horké jídlo. Jednou ji také píchl do oka koštětem. Mamka pak skončila v nemocnici a špatně vidí,“ uvedla do protokolu jedna z dívek s tím, že ji otec často svlékal a sahal ji na intimní místa. Dokonce se několikrát snažil pohlavním údem vniknout do análního otvoru. „Pak mi vždy říkal, ať to nikomu neříkám,“ řekla jedna z dívek. Vše podle nich probíhalo v době, kdy byl otec notně opilý. „Všude byly lahve od piva. To táta pil takřka denně,“ zaznamenali jejich slova policisté do protokolu. Rozsudek by mohl padnout dnes.