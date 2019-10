„Ve čtvrtek 26. září zaměstnanci městského úřadu nahlásili policii poškození kasičky ve vestibulu radnice, odkud zmizela část finanční hotovosti. Totožnou krádež později nahlásili i pracovníci městské knihovny. Pachatel byl naštěstí rychle odhalen. K tomu přispěly záznamy z městského kamerového systému i spolupráce strážníků s policisty z obvodního oddělení policie,“ konstatoval starosta Tomáš Kolkop.

Veřejná sbírka pokračuje podle původního plánu až do 31. prosince. Kasičky se vrátí zpět do turistického informačního centra, občanského informačního centra a do kavárny na Knížecí louce. Budou na místech, kde je zajištěn nepřetržitý dohled. Veřejnost i turisté mohou nadále přispívat na transparentní účet s číslem 3173170319/0800.