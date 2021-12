FOTO: Zloděj okradl ve vlaku spící cestující o bílé boty a mobil. Nepoznáte ho?

Svitavští policisté hledají cestující z vlaku z Prahy do Blanska. A pak ještě kradl ve Svitavách. "Cestovali jste vlakem z 11. na 12. prosince z hlavního nádraží v Praze do Blanska? Vlak odjížděl z pražského nádraží ve 23:45 hodin. Prověřujeme majetkovou trestnou činnost, ke které mělo dojít v tomto spoji, a to k odcizení bílé obuvi a mobilního telefonu u dvou spících cestujících," uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Ve Svitavách se pak zloděj vloupal do osobního auta.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zloděj okradl ve vlaku spící cestující. Loupil i ve Svitavách. | Foto: Policie ČR