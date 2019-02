Hradec Králové – „U vody se dá grilovat za každého počasí," řekl v pondělí u hradeckého krajského soudu pětatřicetiletý Róbert Herák ze Slovenska. Ten se zde spolu se svými krajany, dvaadvacetiletou Zuzanou Daněkovou, jednadvacetiletým Dávidem Kovačičem a o rok mladším Jozefem Luptákem, zpovídá ze série krádeží na území České republiky.

Mělo k nim docházet od října 2010 do dubna následujícího roku. V případě prokázání viny jim hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

Loupežné turnusy spojené s grilováním

Podle spisu byl hlavním organizátorem loupežných výprav ze Slovenska právě Herák, kterému jako „vrchní zloděj" sekundoval Kováčik. Herák spolu s Daněkovou měli za úkol ve vytipovaných malých provozovnách odlákat pozornost prodavaček a Kováčik měl zatím krást v obchodech vše, co mu přišlo pod ruku. Hlavně však kabelky obsluhy či finanční hotovost v příručních pokladnách.

Čtvrtý do party Jozef Lupták měl podle obžaloby funkci šoféra.

Hlava celého gangu Róbert Herák se včera u soudu pasoval také do role mesiáše spoluodsouzených.

„Všechno jsem dělal jen já spolu s Kováčikem. Ostatní jsou v celé kauze nevinně. Zuzanu jsem si vydržoval jako milenku, a proto se mnou do Čech jezdila, aby nás nikdo u nás neviděl. Od Jozefa jsme si jen půjčovali auto," řekl u soudu Herák a na otázku státní zástupkyně Lucie Žabkové, proč jezdili právě do České republiky a co dělali v mezidobí mezi krádežemi, odpověděl: „Byly to takové turnusy. Mezi krádežemi jsme s Kováčikem chodili po městech a pořádali grilování u různých řek. Ani nám nevadilo, že je ještě zima."

Na otázku, proč v původní výpovědí řekl, že se na krádežích podílela celá skupina, odpověděl, že chtěl udělat radost české policii.

Kde všude měla čtveřice krást

Rok 2010

Svitavy, Kutná Hora, Tábor, Břeclav.

Rok 2011

Rychnov nad Kněžnou, Písek, Humpolec, Slatiňany, Pardubice, Hořice, Havlíčkův Brod, Znojmo, Jindřichův Hradec, České Budějovice, Česká Kamenice, Jičín, Lanškroun, Moravské Budějovice.

Podle obžaloby si měla čtveřice svým jednáním odnést přes půl milionu korun.

Zdroj: Krajský soud HK