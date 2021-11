V sobotu půl hodiny po dvaadvacáté hodině možná zíral i úsekový radar v Litomyšli. Zřejmě tady padl i rekord. Zatímco všichni řidiči v úseku směrem na Svitavy zpomalí a dodržují padesátku, jeden šofér tady policii ujížděl stočtyřicítkou.

Zdroj: Youtube

"Nezastavily ho ani majáky, do policistů dokonce najel, tím jim poškodil vozidlo a pronásledování převzali policisté ze Svitav a Moravské Třebové," uvedla policejní mluvčí Eva Maturová. Muž jel velmi agresivně, vysokou rychlostí, kličkoval, ohrožoval projíždějící vozidla, proto hlídka z Moravské Třebové nakonec použila zastavovací pás. Přestože si na pásu řidič prorazil obě přední pneumatiky, jel vesele dál po pětatřicítce směrem na Olomouc. Poté odbočil vpravo na Linhartice a dojel do Radkova.

"Až tam to vzdal, zastavil a otevřel dveře. Policisté ho vyzvali, aby vystoupil z vozu, a to s namířenou střelnou zbraní," dodala Maturová. Proč tak zběsile ujížděl, bylo jasné téměř hned. Důvodů měl totiž hned několik. Sedmatřicetiletý muž nemá řidičské oprávnění, alkohol před jízdou nepožil, ale co bylo pozitivní, to byl test na drogy.