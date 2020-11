Kriminalisté ze Svitav dopadli pachatele, který se vloupal do prodejny se zahradní technikou.

Pětačtyřicetiletého muže z Příbrami policisté obvinili z krádeže a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. "Obviněný muž řídil vozidlo Opel Astra z Příbrami do Litomyšle, kde v pátek 23. října večer násilím vnikl do prodejny se zahradní technikou. Z prodejních stojanů odcizil pět různých typů vystavených motorových pil značky Stihl. Po krádeži odjel zpět do Příbrami. O dva dny později společně se zatím nezjištěnými dvěma komplici stejným způsobem odcizil dalších třináct motorových pil, jednu aku rozbrušovací pilu včetně akumulátoru, jednu aku pilu, motorový řezací stroj, vše od značky Stihl. Přibrali navíc i jedno elektrické bourací kladivo značky Milwaukee," sdělila policejní mluvčí Lenka Vilímková. Majiteli prodejny způsobili zloději škodu bezmála 311 tisíc korun a na poškozeném zařízení prodejny dalších osm tisíc korun.