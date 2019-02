Královéhradecko - Ke sledované kauze vraždící 70leté důchodkyně Marie Panské se tento týden vrátí hradecký krajský soud. Žena se podle obžaloby pokusila zamordovat dvě své spolubydlící v domovech důchodců. Jedna z nich zemřela.

Marie Panská u Krajského soudu v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Ondřej Littera

Proces byl v březnu odročen kvůli objednání nových psychiatrických posudků na Panskou. Ty by měly definitivně říct, zda byla v době obou činů příčetná, či nikoliv.

Seniorka, která jednu ženu ubila vázou k smrti a na druhou si o dva měsíce později dokonce přinesla kovovou tyč, byla podle posledního znaleckého posudku nepříčetná.

Právě kvůli novému psychiatrickému zhodnocení obžalované, které si vyžádal její obhájce, zrušil vrchní soud původní hradecký rozsudek. Loni v září si žena vyslechla 30letý trest odnětí svobody.

Mohla se ovládat?

Podle soudního znalce Karla Hynka měla Panská při mordování svých obětí podstatně snížené ovládací schopnosti. „U obžalované byl prokázán metabolický syndrom, tedy řada starobních chorob. Jedná se o cukrovku, hypertenzi, srdeční arytmii a nadváhu, v důsledku kterých je poškozován mozek. Oba trestné činy vycházely z emoce, kterou nedokázala v počátcích postižení centrální nervové soustavy zvládnout," vysvětlil jádro svého posudku Hynek. A dodal slova svého školitele: „Pokud je motivace činu nejasná, musíme uvažovat o chorobě".

Navíc kdyby podle něho převládala při činu racionalita, spáchala by Panská vraždu rafinovaněji. Podle Hynkova posudku jednala vražedkyně, která se k prvnímu činu přiznala a v druhém případě se údajně pouze bránila, v afektu. Pod tlakem Panská podle něho byla také proto, že ji zavražděná seniorka zdržovala svým vychloubačným monologem od odchodu na vlak. Tento jeho výrok vyvolal u pozůstalých, kteří se účastnili předchozích jednání, silné rozhořčení.

Původně přizvaný znalec z oboru psychiatrie Josef Svatoň tvrdí, že u vražedkyně žádná závažnější duševní porucha ani demence zjištěna nebyla. To, že nebyl přesně zjištěn motiv jejího jednání, podle něho není dostatečným argumentem. U „heparinového vraha" se prý také zdál být motiv jeho „řádění" nesmyslný.

„Rozpoznávací ani ovládací schopnosti obžalované porušeny nebyly. Druhý čin byl spáchán plánovaně. S narušením emocí souhlasím, věk už hraje svou roli. Míra reakce na zátěž byla nepřiměřená, sama o sobě by ale neměla být patologická," nesouhlasil Svatoň se závěry znalce Hynka, na jejichž základě by šlo čin Panské „hrát" na nepříčetnost.

Líčení bude u soudu pokračovat v pátek.

Co měla krvelačná babička spáchat?

Marie Panská podle obžaloby:



• 3. srpna 2011 v domě s pečovatelskou službou v Ledči nad Sázavou napadla v úmyslu usmrtit 76letou poškozenou, kterou velmi silnými údery pěstí do obličeje a nejméně třemi údery o velké až enormní intenzitě vázou do hlavy způsobila rozsáhlá poranění. Při pitvě bylo zjištěno i rdoušení a zlomeniny žeber. Žena na místě zraněním podlehla.



• 24. října 2011 v domě s pečovatelskou službou ve Tmani na Berounsku napadla v úmyslu usmrtit druhou poškozenou, ke které vešla pod záminkou prohlédnutí bytu. Nejprve jí podrazila nohy, žena upadla. Poté uchopila předem přinesenou kovovou tyč, kterou ženu praštila silně do hlavy, následně ji dusila a opět několikrát udeřila do hlavy. K vraždě nedošlo díky aktivní obraně poškozené a přivolání pomoci.

zpravodajové Deníku