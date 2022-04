Šestašedesátiletou ženu ze sídliště ve Vysokém Mýtě ve středu zavraždil po dlouhodobých neshodách její 37letý syn. Zasadil jí mnohočetné rány nožem, který nakonec obrátil proti sobě. S pobodaným břichem se pak šel udat na policii, a to dokonce s vražednou zbraní, kterou s sebou přinesl v batohu. Zdravotní stav muže se rychle zhoršoval, byl proto převezen do pardubické nemocnice, kde byl operován. Už ve čtvrtek se však jeho stav výrazně zlepšil, což umožnilo jednání o vazbě přímo v nemocnici. V pátek byl po rozhodnutí soudu eskortován do vazební věznice v Hradci Králové.