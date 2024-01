Vesnici roku v Pardubickém kraji navštívili zloději. Lupiči se v Suché Lhotě u Litomyšle podívali během jediné noci do pěti domů. Lidé postrádají motorku, prsteny, elektrické nářadí nebo benzín. Zloději hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

Policie v Suché Lhotě | Foto: Suchá Lhota

Nemilé probuzení čekalo v sobotu na několik obyvatel Suché Lhoty u Litomyšle. Ráno zjistili, že zatímco spali, v jejich domech někdo kradl. „V nočních hodinách v naší obci bylo vykradeno několik domů a převážně stodol. Odcizeno bylo nářadí a drobné věci. Zkontrolujte si obydlí, zda máte vše důkladně zavřeno, aby vám nebylo též něco odcizeno,“ upozornila obec na svém Facebooku.

Vloupání už vyšetřuje policie a škoda není zrovna malá. „Zatím neznámý pachatel se měl v době od 4. ledna do 6. ledna vloupat celkem do pěti objektů, například do hospodářské části stavení a domu, do stodol a dřevěných kůlen,“ sdělila policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Lidé sčítají škody a postrádají řadu věcí. „Z jedné stodoly zmizel motocykl značky Jawa společně s motorovou pilou. Ze zahradních kůlen pachatel odcizil převážně zahradní nářadí ruční i elektrické, dvoukolový vozík, benzín, olej a další věci,“ dodala Muzikantová. Zloděj se však neštítil ani vlézt přímo do domu. „V jednom případě se z hospodářského stavení po vypáčení dveří dostal pachatel do obytné části domu, odkud zmizely dva prsteny, peněženka s doklady, finanční hotovostí a taky obraz,“ doplnila mluvčí. Způsobená škoda na odcizených věcech a poškození nebyla ještě vyčíslená.

Vyšetřování vloupání pokračuje a policie uvítá jakékoliv svědectví z osudné noci. „V případě, že jste si v nočních hodinách všimli podezřelých osob v obci nebo také v okolí, kontaktujte přímo policii na lince 158. Policie ČR žádá o součinnost s případem vloupání a krádeže v Suché Lhotě. Pokud máte z okolí kamerový záznam z noci z pátku na sobotu, který by mohl objasnit vzniklou situaci, nahlaste ho na telefonní číslo 974 578 711,“ informovalo vedení Suché Lhoty.

Policisté už zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestných činů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. „Pachateli v případě pravomocného odsouzení hrozí až tři roky vězení,“ sdělila Muzikantová.