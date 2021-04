V sobotu čekalo na lidi v Litomyšli nemilé překvapení. Zejména přes zámecké návrší totiž prošel vandal s černou lihovkou. A všude nápis RHS. Přesně tahle tři písmena malovali ve filmu Gympl hlavní aktéři v podání Jiřího Mádla a Tomáše Vorla.

„Je toho plná Litomyšl. Na zámeckém návrší jsme to už hlásili policii,“ říká David Zandler, ředitel organizace Zámecké návrší. Litomyšlané nechápou, proč někdo něco takového dělá. „Vandalové jsou hloupí a omezení lidé,“ vzkazuje starosta Daniel Brýdl a vyzývá, aby se policii ozvali lidé, kteří mají popsaný majetek. Policie zatím řeší dva případy. „Jedná se o nápis na autě a ve druhém případě někdo popsal dveře veřejné toalety. Jedná se o přestupek, protože se zatím nejedná o poškozenou celou řadu aut. Pokud jsou i další lidé, kterým vznikla tímto způsobem škoda, ať se obrátí i oni na policii,“ dodává policejní mluvčí Eva Maturová.

Nejde přitom o první vandalství okolo renesančního zámku, památky UNESCO. Před časem se sprejer „podepsal“ na 200 let starém pomníku hraběte Františka z Valdštejna-Vartenberka se sochou lva. Autor se sám přihlásil. „Pár týdnů poté za mnou přišel otec s asi třináctiletým synem. Syn se přišel omluvit, že to posprejování udělal z dlouhé chvíle a navedl ho na to jeho starší kamarád. Omluvit se byli nejen mně, ale i kastelánovi zámku a škodu tatínek plánoval uhradit z peněz, které synovi šetřil,“ vzpomíná starosta.

Příběh měl dobrý konec, školák si to bude pamatovat a podobnou věc už neudělá. „Příkladným bylo podle mě i chování otce, a to nejen použití peněz na odstranění, které synovi šetřil a on o ně takto přišel, ale i osobní omluva. Okamžik, kdy chlapec musel sebrat odvahu a jít za starostou a kastelánem, jsou velkým výchovným momentem,“ míní Brýdl.