Z domu v Pohodlí mrazí. Pavel J. byl agresivní, vyhrožoval mámě, říkají sousedi

„Slyšeli jsme, že tam byl někdo vězněný ve sklepě, snad dokonce čtyři lidi,“ vysvětluje jeden ze sousedů. Pavel J. žil v Pohodlí se svojí matkou. Idylické soužití to však nebylo. „Jeho máma mu barák nechala a raději se odstěhovala do Žďáru nad Sázavou. Policie tady byla pořád. Byl agresivní, zfetovaný a míval i bojové psy,“ říká starší žena u jednoho z rodinných domů v Pohodlí.

Policie jezdila do vesnice podle místních lidí skoro každý týden. Naposledy viděli u zpustlého domu policejní komando a zásahovku. „Divím se, že ho nezavřeli už dávno. Napadal a bil svoje přítelkyně. Rodiče si je pak odváželi celé modré, to bylo každou chvíli. Ve druhé půlce domu měl lidi v nájmu, hlavně ženský, chlapy jen málo,“ přibližuje soused. Lidé z okolních domů měli roky obavy a strach mají i nyní. „Co kdyby se vrátil, tak nám to spočítá,“ podotýká mladší muž.

Pavla J. znají lidé v Pohodlí odmalička. Ve vsi platil vždy za problémového kluka. Místní si pamatují, že už před lety pěstoval na poli s kukuřicí marihuanu. „Raději jsme chodili jen kolem a nestýkali jsme se. Vyhrožoval i svojí mámě, ta odešla a nechala ho tady. Nikdy nikde nedělal a nikdo slušný s ním nechtěl nic mít. Několikrát seděl ve vězení a byl sprostej. Ulevilo se nám, bude klid,“ uzavírá soused. V minulosti byl Pavel J. desetkrát trestaný, a to za majetkovou a násilnou trestnou činnost.

Dům je v současné době podle lidí z okolí prázdný. Matka obviněného domek zabezpečila, brána je zamčená na visací zámek. Na zahradě parkují rozbitá auta a na plotě visí zničená kapota z policejního auta. „Je to provokatér. Má to tady asi rok. Vystavil tady i uříznutou kozí hlavu, všude to smrdělo,“ říká muž z domu přes ulici.

Pavel J. se domů zřejmě jen tak nevrátí. V sobotu 11. února ho policie zatkla na parkovišti u hobby marketu ve Svitavách. Za únos a utýrání muže jemu i jeho třicetiletému kumpánovi pocházejícímu z Brna hrozí až šestnáct let ve vězení.