Za přísným trestem stojí jak trestní minulost obžalovaného, tak nouzový stav, za něhož mladík trestný čin spáchal. „Páchat další trestnou činnost majetkového charakteru v době nouzového stavu, kdy bylo ohroženo zdraví lidí, je bráno jako daleko závažnější jednání než pouhá krádež,“ vysvětlil soudce Matěj Pilát, proč mladému muži hrozilo 2 až 8 let ve vězení.

Měl hlad a asi i žízeň

Těžká životní situace, kdy mu zaměstnavatel nezaplatil za odvedenou práci, dohnala mladíka k tomu, že v přeloučském supermarketu, kde si v té době přivydělával jako hlídač, sebral dvě bagety, plato vajec, čtyři plechovky piva a lahev tvrdého alkoholu. „Bral jsem to především kvůli jídlu, které jsem v tu chvíli neměl. Řekl jsem, že jdu na cigaretu, a cestou jsem si vzal batoh, do kterého jsem to nastrkal,“ popsal před soudem obžalovaný.

Kradl ale i o týden později, kdy z obchodu na Palackého třídě v Pardubicích utekl s plastovou lahví piva. „Byl jsem opilý. Druhý den jsem se vrátil, abych se omluvil,“ vysvětlil. To ho ale před trestem nezachránilo, vzhledem k tomu, že byl v podmínce a navíc byl nouzový stav, nevyhne se vězení.

Přesto soud sáhl po trestu pod spodní hranicí zákonné trestní sazby. „Vzhledem k výši trestní sazby byla škoda poměrně nízká, rovněž jsme přihlédli k tíživé situaci obžalovaného. Na druhou stranu mu přitěžuje trestní minulost, kdy byl za přečin krádeže opakovaně trestán a byl ve zkušební době podmíněného odsouzení,“ vysvětlil soudce.

Kradl i alkohol

Mladíkovi nepomohlo ani to, že kromě jídla ukradl také alkoholické nápoje. „Kdybyste odcizil pouze potraviny, pravděpodobně bychom to vůbec neřešili v trestním řízení. Ukradl jste ale i alkohol, který jste k obživě nepotřeboval, takže nemáme možnost to řešit jiným způsobem,“ doplnil soudce. Proti rozhodnutí soudu se mladík odvolal.

Původně mu hrozilo až osm let ve vězení, s výší trestů zahýbal právě nouzový stav. Chrudimský soud se zabývá například případem krádeže rumu za 150 korun, kdy obžalovanému hrozí taktéž od dvou do osmi let ve vězení. Podobných případů řešila policie za dobu nouzového stavu v Pardubickém kraji několik desítek, většina z nich se ale vyřešila mimo soudní síň.