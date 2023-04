Tři mladí lupiči okradli v noci na ulici muže, usvědčily je kamery

V pondělí tři muži ve věku 21 až 23 let kolem třetí hodiny ranní společně napadli na ulici devětatřicetiletého muže, uvedla svitavská policie. Nejprve po něm měli chtít, aby jim dal peníze. To on ale odmítl a začal od mužů odcházet pryč. Ti se ale za poškozených vydali a následně ho měli fyzicky napadnout a vzít mu finanční hotovost ve výši osm set korun a krabičku cigaret.

Loupežné přepadení - ilustrační foto | Foto: Archiv VLP / Vladimír Šťastný