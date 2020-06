/FOTO/ Neznámý vandal maloval ve Svitavách barevným sprejem po zdech i sloupech.

Sprejer se „podepsal“ na fasády i vrata garáží | Foto: Policie ČR

„Pátráme po vandalovi, který minulý týden poničil barvou, co se dalo. Odnesly to nejen omítky domů, ale i sloupy elektrického vedení, popelnice a garážová vrata. Co ho k poškozování cizích věcí vedlo, není jasné,“ uvedl policejní mluvčí Ondřej Zeman.