Krajský soud v Pardubicích ženě v listopadu vyměřil 16 let vězení s ostrahou. Matka tří dětí si má odpykat trest za to, že v lednu vyhodila své právě narozené dítě do popelnice. Potají ho porodila ve sklepě domu, zatímco partner a další dvě děti spali v bytě. V tu noc se venkovní teplota pohybovala kolem 0 stupňů. Obžalovaná 36letá Veronika M. se k činu doznala. Podle soudkyně jednala s úmyslem, dítě do rodiny nechtěla přivést, aby neohrozila svůj komfort.