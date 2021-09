Jednání začalo v úterý v 8:30 hodin. Jako první přinesla svědectví Adamova matka. Ta popsala celý průběh události z května 2017, která jejich rodině převrátila život vzhůru nohama. Jak dnes uvedla, od té doby jejich rodina už nežije normální život. Ilona Cigáňová sama pracovala jako zdravotní sestra. Od roku 2001 dokonce působila v pardubické nemocnici. Při této události však byla jen jako doprovod svému synovi.

„Byla jsem úplně v pasti. V jeden moment mi došlo, že je to velký průšvih. A ztratila jsem na chvíli vědomí,“ vypověděla matka, která už dříve uvedla, že na vině je několik lékařů, zdravotních sester a celá nemocnice. Podle slov matky personál nemocnice nezavolal v čas ARO tým a neposkytl tak rychlou lékařskou pomoc.

Chyby se nabalovaly

„Nikdo nevěděl, co má dělat, kam má volat. Sestry byly k nepoužití,“ dodala Ilona Cigáňová. Za tímto si dnes při výpovědi stála. „Ta chyba byla hned od začátku, dále se ty chyby nabalovaly.” Zásadním bodem svědectví je fakt, že k dané operaci podle matky nemuselo dojít. Z jejího pohledu a následného zkoumání dokumentace matka tvrdí, že operace nebyla v případě jejího syna nutná. Navíc uvedla další negativní zkušenosti s Pardubickou nemocnicí.

„Se zdravotnickou dokumentací se manipulovalo. A byla nám vydána až na příkaz soudu,“ uvedla Ilona Cigáňová. Policie již v září 2019 obvinila z trestného činu tři zdravotníky a Pardubickou nemocnici. Obžalobě čelí dvě zdravotní sestry, lékařka a také nemocnice.

"U zdravotní sestry Chovancové se to týká přečinu úmyslného, a to neposkytnutí pomoci. U zdravotní sestry Špásové a doktorky Šípkové se to týká nedbalostního přečinu těžké ublížení," uvedl státní zástupce Lukáš Hrubý. Ani jedna z žen už v Pardubické nemocnici nepracuje. Nemocnice je podle obžaloby vinna z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

Až čtyři roky vězení

„Jedná se zejména o systémová pochybení spočívající v nedostatečně definovaných standardech upravujících postup zdravotnického personálu po zjištění krvácivých komplikací z operační rány po ORL operacích u dětských pacientů,“ dodal Hrubý.

Podle policie za trestný čin hrozí až čtyři roky ve vězení, u právnické osoby rozhoduje o formě trestu soud.

Kauza osmiletého Adámka v čase



- operaci mandlí podstoupil osmiletý Adam Vyčítal v květnu roku 2017 v Pardubické nemocnici



- 4 dny po zákroku začal krvácet a upadl do bezvědomí, skončil v bdělém kómatu



- rodina podala na nemocnici žalobu a žádala odškodnění ve výši 22 milionů korun



- nemocnice rodině v březnu 2019 nabídla odškodnění ve výši 15,5 milionu korun a neomezené čerpání nákladů na péči



- nemocnice odmítla vydat osmihodinový předoperační záznam s tím, že to není technicky možné



- v červnu 2019 opustil funkci náměstka pro léčebnou péči Roman Michálek, který v daný den sloužil jako lékař ORL



- v červnu 2019 odvolací soud rozhodl o tom, že nemocnice musí záznam vydat



- den poté nemocnice nabídla rodině k okamžitému vyplacení šest milionů korun jako zálohu odškodného



- na začátku září 2019 policie zahájila trestní stíhání proti nemocnici a třem fyzickým osobám, a to jedné lékařce a dvěma zdravotním sestrám

Operaci mandlí podstoupil Adam v květnu roku 2017 v nemocnici v Pardubicích. Čtyři dny po zákroku začal krvácet a personál nemocnice ho nechal několik minut čekat před zavřenými dveřmi.

Podle kriminalistů zvolili zaměstnanci nemocnice nevhodný postup, který ohrozil tehdy osmiletého Adámka Vyčítala na životě. „Krvácejícího pacienta nechaly jak dětská lékařka, tak odborné zdravotní sestry odejít s matkou do přízemí budovy, kde měl být pacient údajně následně ošetřen,“ popsala šéfka kanceláře ředitele královéhradecké policie Ivana Ježková s tím, že také nesprávně diagnostikovaly pooperační komplikace u dětského pacienta.

Před zavřenou ambulancí však nechal personál matku s chlapcem čekat samotné několik minut, čímž došlo k prodlení a zhoršení zdravotního stavu Adámka, což vedlo k těžkému poškození mozku.

„Policie potvrdila něco, o čem jsem od začátku vůbec nepochyboval. Byl jsem přesvědčený o tom, že nám tam Adámka zničili naprostým chaosem a nepřipraveností na takovou situaci. To, co tam tu noc předvedli, byla naprostá zrůdnost,“ řekl tehdy otec Adámka Jan Vyčítal.

Nemocnice Pardubického kraje rodině vyplatila šest milionů korun jako zálohu a chtěla se domluvit na mimosoudním vyrovnání. Zatímco ale rodina po nemocnici žádala odškodnění 22 milionů korun, nemocnice jí nabídla 15,5 milionu. "Nemocnice čeká na doručení písemného vyrozumění a plné znění obžaloby. I nadále máme zájem na dohodě o mimosoudním vyrovnání a v tomto smyslu také s rodinou jednáme," řekla tisková mluvčí nemocnice Kateřina Semrádová.

Případ zamával i personálním obsazením Pardubické nemocnice, když skončila obviněná lékařka i dvě zdravotní sestry. Své funkce se vzdal také náměstek pro léčebnou péči. „Pan doktor Michálek požádal až do prošetření případu o uvolnění z pozice náměstka léčebné péče pardubické nemocnice,“ oznámila 16. června 2019 tisková mluvčí nemocnice Kateřina Semrádová s tím, že v nemocnici ale dále působí jako lékař.

V říjnu 2019 pak představenstvo Nemocnic Pardubického kraje odvolalo ředitelku Pardubické a Chrudimské nemocnice Štěpánku Fraňkovou v reakci na nežádoucí události spojené s Pardubickou nemocnicí.

Pardubická nemocnice v té době totiž řešila další případ nedodržení postupů, když novorozená holčička nedostala včas léky, což vedlo k trvalému poškození mozku. Pardubická nemocnice připustila, že lékaři možná nedodrželi doporučené postupy.