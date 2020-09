V úterý odpoledne na linku 158 zavolal šofér, že před ním jede směrem na Poličku kamion, jehož náklad se nebezpečně kýve a nákladní plocha je nejspíš přeložená. „Řidič se měl na výzvu policistů podrobit kontrolnímu vážení, které bylo smluveno ze strany Centra služeb pro silniční dopravu. Najet na vážný systém ale řidič odmítl. V příkazním řízení dostal třicetitisícovou pokutu a jeho další jízdu mu zkomplikovala takzvaná botička,“ uvedla policejní mluvčí Eva Maturová.

Co bude následovat? Buď se do 48 hodin podrobí kontrolnímu vážení, které podezření prokáže, nebo vyvrátí, nebo nadbytečný náklad dopravce přeloží na další jízdní soupravu. „Bude-li po zaplacení pokuty a demontáži botičky se stejně naloženou soupravou v cestě pokračovat, hrozí mu další výzva k provedení kontrolního vážení. Pokud vážení opětovně odmítne, může dostat stejnou pokutu s totožnými podmínkami i opakovaně,“ vysvětlila Maturová. Z přestupku navíc není podezřelý jen samotný řidič, ale i provozovatel kamionu. Jemu při důvodném podezření z vyhýbání se řízení lze uložit kauci od pěti do padesáti tisíc korun.