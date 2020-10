Nevěra málem skončila tragédií. Dramatické chvíle se odehrály minulou sobotu v chalupě na Litomyšlsku.

Milenecké vztahy ne vždy končí romantickým završením u oltáře, někdy končí vážným zraněním osob a útočník v policejní cele. „V sobotu 3. října večer si pětapadesátiletý muž užíval romantické chvilky s třiačtyřicetiletou ženou v rekreační chalupě na Litomyšlsku. Sedmačtyřicetiletý bratr muže a přítel ženy v podnapilém stavu ale vešel do pokoje a pár přistihl inflagranti v posteli,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Vilímková.

ROZBITÝ POKOJ

Podvedený muž se rozohnil, odešel do kůlny, kde vzal sekeru. S ní následně v návalu vzteku rozbil vybavení pokoje a napadl také ležící pár. „Napadení milenci se bránili kusy rozbitého nábytku a přikrývkou, přesto byli oba zraněni. Zatím co žena zůstala v chalupě, muž běžel volat o pomoc,“ dodala Vilímková. Oba napadené převezli záchranáři se zraněním do nemocnice.

Útočníka policisté eskortovali do policejní cely.U výslechu potom všichni tři shodně svého počínání litovali. „Muž je na svobodě, svého činu litoval, takže pro umístění do vazby nebyl důvod,“ podotkla Lenka Vilímková.

V návalu vzteku muž sekerou rozbil vybavení domu, nábytek a zaútočil i na milenecký pár. Žárlivá scéna ho vyjde draho, může jít až na dvanáct let do vězení. Žárlivec je obviněný z těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu. Za to mu v případě prokázání viny u soudu hrozí trest odnětí svobody až na dvanáct let.

Zdroj: PČR