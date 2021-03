Sedmdesátiletý muž bodl nevlastního syna, který zranění podlehl. Otčím od pardubického soudu odešel s podmínkou a dál žije s matkou zemřelého muže.

K rodinné tragédii došlo vloni v dubnu v jednom ze svitavských bytů, kam si šestatřicetiletý muž přišel pro peníze. V bytě žila jeho matka s novým manželem.

„Domáhal se toho, aby mu jeho matka, která je manželkou obžalovaného, dala finanční částku 500 korun, a když to nechtěla udělat, zatlačil ji silou do úzké vstupní chodbičky domu,“ popsal pokračování smutného příběhu před soudem státní zástupce Milan Vacek.

Nevlastní otec, který se rozhodl svou ženu bránit, popadl nůž a syna své manželky bodl. Šestatřicetiletý muž byl převezen do olomoucké nemocnice, kde za několik hodin zemřel.

„V protokolu to vypadá, že jsem vše dělal promyšleně, ale ono se to odehrálo během dvou minut. Použil jsem ten nůž nešťastně, nikdy jsem neměl v úmyslu zabít syna své manželky,“ řekl soudu sedmdesátiletý obžalovaný muž s tím, že nebylo po ruce nic jiného, čím by se mohli bránit.

Jeho nevlastní syn se dožadoval peněz násilím, nenapadl jen matku, ale i známého, jenž byl u rodiny na návštěvě a kterého udeřil svou hlavou do čela.

Ilustrační fotoZdroj: Profimedia.cz„Na jedné straně stojí závažnost jednání a jeho následku, na druhé straně je zde velmi výrazný podíl poškozeného. Jednání pana obžalovaného hraničilo s nutnou obranou,“ upozornil státní zástupce Milan Vacek na to, že na případ je třeba nahlížet v kontextu všech událostí.

Zemřelý muž měl problémy s drogami a alkoholem, byl velmi konfliktní, agresivní a pro peníze si chodil často. Dokonce brutálně zbil svou sestru. „Z výpovědi sestry vyplývá, že i po smrti bratra trpí nočními děsy, že zazvoní zvonek a bratr se bude domáhat finanční částky,“ upřesnil soudce Roman Drahný.

Potyček v rodině ale v minulosti bylo už více.

„Byl velice agresivní nejen tehdy, ale už v minulosti. Nenapadal jen nás, ale i sestru a problémů měl mezi známými a po celém městě více,“ vysvětlil muž obžalovaný z těžkého ublížení na zdraví. Po této události se jeho manželství nerozpadlo, jeho žena, matka zabitého muže, seděla v soudní síni za ním. „Vzhledem k minulosti syna se s tím smířila,“ dodal obžalovaný a jeho žena to se slzami v očích potvrdila.

„Máme tu nesmírně těžký rodinný příběh, který vyvrcholil tímto jednáním. Soud o tom rozhodoval jako o velice závažné trestné kauze, ale i jako o mimořádně složité rodinné situaci. Nepochybujeme o tom, že obžalovaný nechtěl primárně zabít. Nechtěl nevlastního syna usmrtit,“ okomentoval Drahný.

Obžalovaný muž soudu řekl, že činu lituje, a okamžitě přiznal svou vinu. Neproběhlo tak dokazování o vině či nevině a rozhodovalo se jen o výši trestu. Sedmdesátník od pardubického soudu odešel s čtyřletou podmínkou, pokud by ji porušil, čeká ho tříleté vězení.

„Na shledanou,“ loučil se se soudním senátem. „Raději sbohem,“ mávl na něj soudce Drahný. Obě strany se vzdaly práva na odvolání.