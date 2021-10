Nehoda u Městečka Trnávky na Svitavsku měla v neděli zajímavou dohru. Střet peugeotu a opelu musela přijet řešit i policie. Když se totiž chtěli řidiči po nehodě domluvit, jeden se druhému přiznal, že řidičák nyní nemá. „Já mám papíry v čistírně,“ řekl doslova. Z dohody tak sešlo a šofér zavolal na místo policisty. Ti se nestačili divit vlastním uším a očím.

Silniční kontrola neměla co zkontrolovat, řidič neměl a nemá vůbec žádné doklady. Ilustrační foto | Foto: Jaroslav Loskot

„Možná se 26letý cizinec držel myšlenky, že k povolení řídit auto žádné doklady nepotřebuje. To jediné s nadsázkou vysvětluje situaci, že policistům nepředložil vůbec nic. Chyběl mu nejen řidičák, který má v 'čistírně', ale i techničák a zelená karta. Jediné, co měl, bylo auto, které samozřejmě nemělo bez technické kontroly a zákonného pojištění na silnici co dělat,“ sdělila policejní mluvčí Eva Maturová.