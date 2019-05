Několikrát soudně trestaný, nezaměstnaný pětadvacetiletý muž se protiprávního jednání dopustil v jeden den hned dvakrát. A to byl pro obdobný přečin v dubnu již soudem potrestán.

„Poprvé vnikl do domu své jednapadesátileté matky v Moravské Třebové v pondělí okolo půlnoci. Tehdy ho matka probudila a vykázala ven. Do domu se ale dostal znovu kolem šesté hodiny ráno. To už ho vzbudili kolegové z Moravské Třebové,“ sdělil k případu policejní mluvčí Ondřej Zeman.

Mladík u matky nic neukradl, jen se chtěl v domě vyspat, protože nemá peníze na bydlení. Nyní mu hrozí až tři roky ve vězení. V současné době je ve vazbě.