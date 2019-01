Litomyšlsko - Utrpení dvou postižených mužů ukončili sousedé. Nevydrželi křik a rány, které se ozývaly z domu. Přivolali policii. Ta vyšetřuje, zda se jedná o týrání.

Otřesný případ vyšetřují kriminalisté ve svitavském okrese. V malé vesnici u Litomyšle žijí staří manželé, kteří se starali o dva postižené syny ve věku asi třicet a čtyřicet let. Z domku se ozývaly rány a křik. Sousedé měli strach a zavolali policii. Postižení muži skončili v léčebně. Manželský pár se skrývá v domě. Policisté prověřují, zda se jedná o týrání.

Děsivý pohled se naskytl ve čtvrtek policii a záchranářům, když se dostali do domku na konci vesnice. Dva postižení muži žili v jedné místnosti, kam jim rodiče házeli jídlo. Leželi údajně na podlaze ve vlastních výkalech a zvratcích. Lékař zaznamenal i neošetřené rány na jejich těle. V zuboženém stavu je záchranka okamžitě transportovala do nemocnice. „Hrozné. Ten jeden ani nemohl chodit. Z domu ho vynášeli v plachtě,“ říká žena, která žije v sousedním domě. Stavení má všechna okna zakrytá závěsy. Na těch do zahrady jsou dokonce mříže. Skla rozbitá. Domek připomíná téměř dům hrůzy. „Už dlouho se ozýval zevnitř řev, rány, skřeky a nadávky. Manželé se do vsi přistěhovali asi před pěti lety od Hradce Králové. Později si vzali z ústavu syna. Na okna dali mříže a nikoho nepustili dovnitř. Chlapec byl psychicky postižený, ale chodil s paní třeba do lesa na šišky. Druhého syna neznáme. Neměli jsme ani tušení, co se v domě děje,“ dodává sousedka.

Skrývají se doma

Případem se už intenzivně zabývá kriminální policie ve Svitavách. „Záležitost je příliš čerstvá a vyšetřování teprve na začátku. Budou probíhat výslechy. Zatím nemůžeme sdělit bližší informace. Podobný případ ale ve svitavském okrese kriminalisté nepamatují,“ uvedla vrchní inspektorka Anna Štegnerová ze svitavské policie. Na problémy poukazovali místní lidé už delší dobu, ale manželský pár odmítal kohokoliv vpustit do domu. „Situace je pro nás velmi nepřehledná. Zřejmě se jedná o záležitost, která trvala delší dobu. Nikdo ale nic nevěděl. Z domu se ozýval křik. Snažili jsme se na potíže upozornit a věc řešit,“ sdělil starosta malé obce na Litomyšlsku.

Rodinný domek nyní vypadá opuštěně. Na sušáku sice visí prádlo, ale sousedé tvrdí, že manželé odjeli hned po čtvrtečním incidentu. Podle důvěryhodného zdroje to ale není pravda. Pár se skrývá v domě a jen předstírá, že nejsou doma. Oba synové se v současné době nacházejí v psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě. Pokud policie prokáže rodičům, že šlo o týrání, hrozí jim až několik let ve vězení.

Kontroly?

Lidé se ptají, jak se takoví rodiče mohou o své hendikepované děti vůbec starat. „Jestliže rodinní příslušníci chtějí pečovat o postižené příbuzné, nejsou limitováni žádnými požadavky na praxi nebo kvalifikaci,“ uvedl ředitel Domova na Zámku v Bystrém Ivo Musil. Využívají příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách. Ten náleží osobám, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby. Za peníze poskytují péči svým blízkým sami, nebo si služby objednají. Dávky vyplácejí spádové odbory sociální péče příslušných městských úřadů. „Využití dávek kontrolujeme podle zákona. Ten však blíže neurčuje, jak a kdy takové kontroly musí proběhnout. V případě, že by příjemce peněz od našeho úřadu žil v jiném okrese, můžeme požádat o kontrolu pracovníky tamního úřadu,“ vysvětluje Šárka Řehořová ze svitavské radnice.

Rodiče postižených synů z obce na Litomyšlsku však peníze od úřadů ze svitavského okresu nezískávali. Nemají zde totiž trvalé bydliště. (syh,ik)

Případ nadále sledujeme.