Hradec Králové – Jak dlouho bude ještě na svobodě? Otázka, kterou si od pondělního dne kladou lidé, které měl podle spisu podnikatel Maxim Ponomarenko podvodně obrat o několik milionů korun. Podnikatel stanul po několikaměsíční pauze opět před tribunálem hradeckého krajského soudu.

Před Krajským soudem v Hradci Králové stojí Maxim Ponomarenko. Obžaloba ho viní z podvodu. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Oproti minulým líčení tu však byla jedna změna. Ponomarenko nepřišel do soudní síně v doprovodu justiční stráže, nýbrž jako svobodný člověk. „Jak to, že není ve vězení?" divil se v pondělí při jeho spatření před soudní síní jeden z poškozených.

Vrchnímu soudu se nelíbil trest

Důvody Ponomarenkovy nabyté svobody jsou hned tři. Protože si již odpykal dvouapůlletý trest za vydírání, v současné kauze mu soud vyhověl a pustil ho z vazební cely. (Podnikatel se ve vazební věznici choval řádně, ke své trestní minulosti se stavěl kriticky a například také navštěvoval kroužky míčových sportů). Nakonec pražský vrchní soud zrušil rozhodnutí hradecké justice, která v právě projednávaném případu již Ponomarenka uznala vinným a poslala ho za to na pět a půl roku za katr.

Tento trest však podle odvolací instance byl vzhledem k rozsahu trestné činnosti neadekvátní. Jinými slovy dal hradecký krajský soud podnikateli málo za vyučenou a trest mu určil na samé spodní hranici, která je v rozmezí do pěti do deseti let.

Dalším důvodem vrácení případu byl i fakt, že se vrchnímu soudu nelíbily vypracované posudky na podnikatelem podvodně vylákané nemovitosti.

Ponomarenko v soudní síni působil zaskočeným dojmem, soudní líčení totiž sledovalo několik jeho obětí.

Recept na bohatství: lidská nevědomost

Většině z nich doslova převrátil svým jednáním život naruby. Například jedné rodině slíbil na začátku července roku 2007 půjčit takřka jeden a půl milionu korun.

Ručením mu měl být jejich dům včetně pozemků. Ponomarenko nechal ještě týž den na městském úřadě poškozené podepsat smlouvu o převodu vlastnických práv k nemovitosti. O čtyřiadvacet hodin později pak převedl tento majetek v katastru nemovitostí do svého vlastnictví. „Vše s vědomím toho, že předmětnou půjčku poškozeným neposkytl ani v budoucnu neposkytne, což se i stalo," stojí v obžalobě.

Podobně podle spisu „úřadoval" i u dalších poškozených o několik dní později. Tentokrát mu tato „půjčka" měla v podobě nemovitostí vynést takřka čtyři miliony.