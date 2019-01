Moravská Třebová – Policisté z obvodního oddělení přijali v pondělí ráno oznámení od ženy, která přišla o peněženku.

„Poškozená ji patrně někde při nakupování odložila nebo jí vypadla z kapsy. Striktně odmítala verzi, že by jí peněženku někdo z kapsy odcizil," informovala mluvčí svitavské policie Anna Štegnerová. Majitelka škodu odhadla na sto korun. V peněžence měla kromě drobných také osobní doklady a kartu pojištěnce. Policisté v danou chvíli nevyloučili ani možnost, že ztracenou peněženku mohl někdo najít a nechal si ji. Podle policejní mluvčí by se tím pádem dotyčný mohl dopustit protiprávního jednání. V takovém případě musejí policisté ze zákona jednat a pachatele co nejdříve dopadnout. Později se ukázalo, že by hříšníka horko těžko hledali. „Paní nám totiž ještě týž den odpoledne volala a moc se omlouvala. Peněženku prý objevila doma," sdělila Anna Štegnerová. Patrně jí při oblékání vypadla z kapsy a ona si toho nevšimla.

Každý můžeme udělat chybu, ovšem přiznat jí dá notnou dávku odvahy a ne každý to dokáže. Policisté ženě děkují, že věc uvedla na pravou míru. Pátrali by zbytečně.