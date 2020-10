Minulý týden pardubická cizinecká policie provedla kontrolu ve firmě na Chrudimsku, kde zajistila 8 cizinců a další 4 pak ve stejný čas na ubytovně. Kontrolou kolegové zjistili, že cizinci používají padělané osobní doklady. Máme za prokázané, že všech 12 cizinců oklamalo svého zaměstnavatele tím, že se vydávali za občany Evropské unie, přestože jimi ve skutečnosti nejsou. Zaměstnavateli se prokázali padělanými občanskými průkazy, v jednom případě slovenským, ve zbylých případech rumunskými. Všichni cizinci pocházejí z východoevropských států a do schengenského prostoru vstoupili v září letošního roku, na své skutečné národní doklady, přes maďarské území. Devět ze dvanácti padělaných dokladů se policistům podařilo zajistit.

Všichni zajištění byli umístěni do policejní cely. Tři cizinci následující den po kontrole obdrželi rozhodnutí o správním vyhoštění a policejní orgán stanovil dobu 3 roky, po kterou jim nebude umožněn vstup na území členských států EU. Současně jsou cizinci povinni nahradit náklady správního řízení. Dalších 9 cizinců bylo rozhodnutím zajištěno za účelem správního vyhoštění a umístěno do Zařízení pro zajištění cizinců. K dnešnímu dni už všichni mají ve svých rukou pravomocné rozhodnutí o vyhoštění na dobu 5 let. Mimo jiné s těmito cizinci zahájila policie souběžně i úkony trestního řízení pro přečin padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 odst. 1 trestního zákoníku, za což jim hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky.

Zdroj: PČR