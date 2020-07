Krádež náhrobní desky, to byl případ, ke kterému vyjížděli v neděli odpoledne českotřebovští policisté na hřbitov do Němčic.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

„Oznamovatelka uvedla, že ve středu byl hrob v pořádku, ale při nedělní návštěvě hřbitova jeho náhrobní deska chybí,“ uvedla mluvčí policie Eva Maturová. Celý případ by ale ještě na místě vyřešen. „Policisté už chtěli místo dokumentovat, ale to nebylo potřeba. Desku nikdo neukradl, ale na pár hodin ji odvezl kameník, co napravoval chybu kolegy, který omylem 'zhotovil' nápis na sousední hrob,“ pokračovala Maturová s tím, že kameník ji dovezl na místo ve chvíli, kdy tam přijeli policisté i s poškozenou.