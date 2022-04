Od pondělního rána kroužil nad Letohradem vrtulník, který pátral po 59leté ženě. Ta v pondělí nedorazila do práce, její zmizení přišel brzy ráno nahlásit manžel. Policistům však bylo podezřelé jeho čerstvé poranění v obličeji. Souběžně s rozsáhlou pátrací akcí zahájili také několikahodinový výslech 65letého manžela pohřešované.

„Tvrdil, že ji naposledy viděl na sportovní akci v sobotu večer. V neděli ji prý neviděl a nijak zvlášť se po ní nesháněl. V pondělí ráno ji pak ale začaly postrádat také kolegyně z práce,“ uvedl šéf krajské kriminálky Milan Šimek.

Policisté si však všimli nápadného zranění, které měl muž na obličeji. „Během výslechu uváděl různé skutečnosti, verze postupně upravoval,“ popsal Šimek podezřelé skutečnosti.

Nad Letohradem létal vrtulník, hledal pohřešovanou 59letou ženu

Po osmihodinovém výslechu se muž k násilnému činu doznal. „Přiznal, že svou ženu zabil a zakopal,“ sdělil Šimek. Muž podle kriminalistů občas žárlil a právě to bylo důvodem sobotního konfliktu, který eskaloval v násilný trestný čin. Významnou roli měl navíc sehrát alkohol. „Na sobotní akci měl muž pocit, že se mu jeho žena dostatečně nevěnuje. Začala mezi nimi potyčka, která pokračovala také doma. Žena ho pak uhodila do obličeje,“ řekl Šimek. Muž podle své výpovědi následně manželku udeřil do hlavy a pak ji škrtil. Právě zardoušení mělo být podle předběžné lékařské zprávy příčinou úmrtí. Sílu útoku dokládá skutečnost, že pitva ukázala na zlomeniny hrtanových chrupavek.

Muži následně došlo, jakého činu se dopustil. „Napadlo ho, že tělo ženy zakope. Vykopal proto hlubokou jámu nedaleko jejich domova,“ popsal Šimek. Muž měl pak doma uklidit, svršky spálit a pokračovat v konzumaci alkoholu až do neděle.

Manželé spolu žili 39 let, měli spolu tři děti. Soužití bylo prý zpočátku bezproblémové, později se začaly objevovat konflikty, které se stupňovaly především v posledních deseti letech. „Přispěl k tomu alkohol, který konzumovali oba,“ uvedl kriminalista Šimek.

Muž se k činu přiznal a ve středu odpoledne byl na návrh státního zástupce vzat do vazby. Nyní je obviněný pro zvlášť závažný zločin vraždy, za který mu hrozí trest odnětí svobody na 10–18 let.

Vraždu ženy v Lanškrouně muž promýšlel. Napadl ji ve spánku sekáčkem na maso

Jedná se již o třetí vraždu během čtrnácti dnů v Pardubickém kraji, všechny se navíc odehrály na Orlickoústecku. První z nich se stala ve Vysokém Mýtě, kde 39letý syn nožem napadl svou matku, zbraň pak obrátil proti sobě. Následně si podle policistů koupil pivo a udal se.

Druhá vražda se stala v Lanškrouně. Muž při ní napadl sekáčkem na maso svou spící družku. Po boji, který měl trvat asi dvacet minut, okolo jejího těla vytvořil oltář ze svíček a květin. Po zhruba 14 hodinách si sbalil zavazadla a udal se policii.

Pokus o vraždu se odehrál také na začátku roku v Pardubicích. Žena tehdy odhodila novorozené dítě do kontejneru před domem. Miminko našli náhodně procházející lidé, dítě tak naštěstí přežilo.