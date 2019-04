"Několikaměsíční práce analytického týmu Pirátů vyústila v jediný možný závěr, kterým je podání trestního oznámení. Máme podezření, že mohlo dojít k protiprávnímu jednání," uvedl zastupitel Vojtěch Fadrný.

Podle Pirátů byly v žádosti o pětimilionovou dotaci, kterou město na vybudování šaten získalo od ministerstva financí, zamlčeny podstatné informace o rozestavěnosti. "Stavební práce byly zahájeny čtyři měsíce před podpisem smlouvy o dílo a bez rozhodnutí rady města," vysvětluje Vojtěch Fadrný.

Zakázku svěřila rada města svitavské společnosti Hikele, která stavěla už centrální tělocvičnu. Bez výběrového řízení. Šatny byly původně součástí projektu tělocvičny, ovšem kvůli finančnímu stropu dotace, kterou město čerpalo, musely být následně vyškrtnuty.

Novostavba centrální tělocvičny byla slavnostně otevřena předloni v září. Podle Pirátů už tehdy existovala základová deska, na které později šatny vyrostly. V projektové dokumentaci ani rozpočtové nabídce zhotovitele základová deska zahrnuta nebyla. Měsíc na to schválila rada uzavření smlouvy s královéhradeckou projekční kanceláří Adonis na zpracování projektu na přístavbu šaten.

Smlouva o dílo byla podepsána až 23. listopadu 2017. Ve stejný den firma Hikele převzala staveniště a pustila se do práce. Do registru, ve kterém musejí být podle zákona o střetu zájmů zveřejněny všechny smlouvy nad 50 tisíc korun, byla smlouva vložena o pět dní později. Práce na spodní stavbě, naceněné v rozpočtu na 652 tisíc, probíhaly až do 11. prosince, kdy je firma vyfakturovala.

Pochybnosti o průběhu stavby šaten vyjádřili Piráti na lednovém jednání svitavského zastupitelstva. Vedení města na dotazy Vojtěcha Fadrného neodpovědělo, proto Piráti požadovali svolání mimořádného zasedání. Starosta to však odmítl. Radnice se k nejasnostem kolem šaten vyjádřila až o dva týdny později. Veškerá podezření vyslovená Piráty odmítla. Podle starosty Davida Šimka nešlo o základy, ale zpevněnou plochu, která byla v podobě základů dokončena až po podpisu smlouvy. Stejně se vyjádřila i firma Hikele s tím, že beton na zakonzervování rozestavěné základové desky zaplatila ze svého.

Důvodem, proč se začaly budovat základy šaten už v létě roku 2017, byla podle radnice nutnost jejich napojení na základy tělocvičny. Projekt, stavební povolení ani dodatek ke smlouvě prý nebyly nutné, stačila změna výkresu. Potřebné finance na stavbu základů zastupitelé schválili. Ve chvíli, kdy se objevila možnost, že město by na stavbu šaten mohlo získat od ministerstva dotaci, byly práce zastaveny. A dotaci v listopadu téhož roku město skutečně získalo. V žádosti radnice existenci rozestavěných základů k šatnám neuvedla, což považují Piráti za dotační podvod.

V rozhodnutí podat trestní oznámení utvrdilo pirátské zastupitele vyjádření tří právních kanceláří, které nezávisle na sobě potvrdily, že zhotovitel byl oprávněn zahájit stavební práce až dnem účinnosti smlouvy, ale rozhodně ne dříve. Oslovení právníci se shodují i v tom, že změnou projektové dokumentace pravděpodobně došlo ke změně zadávacích podmínek, na kterou měla radnice s firmou Hikele uzavřít dodatek ke smlouvě.

Ministerstvo financí, které městu dotaci přiznalo, v tom naopak problém nevidí. "Pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace žadatel splnil všechny podmínky. Pravidla dotačního programu umožňují poskytnout dotaci na rozestavěnou stavbu, a to až do doby než dojde k jejímu ukončení. Účel dotace byl dodržen, a dodrženy byly i ostatní závazné ukazatele a termíny," uvedla na dotaz Deníku Anna Fuksová z tiskového oddělení ministerstva.

Aby mohla radnice dotaci čerpat, využila ustanovení zákona o veřejných zakázkách, podle kterého jsou centrální tělocvična i přístavba šaten považovány za propojené stavby, při nichž záruky za kvalitu prací a odpovědnost nese v obou případech stejný zhotovitel. Podmínkou bylo, aby cena přístavby nepřesáhla 20 % celkových nákladů na stavbu sportovní haly. Rozdíl mezi projektem a zákonným limitem byl ve výsledku pohých 165 tisíc korun.

Trestní oznámení na neznámého pachatele prozatím leží na Krajském státním zastupitelství v Hradci Králové. Pravděpodobné ale je, že vyšetřování bude provádět svitavská policie a dozor převezme Okresní státní zastupitelství.

Není to poprvé, co policie stavbu centrální tělocvičny prověřuje. Radnice kvůli zakázce čelila zhruba před rokem anonymnímu trestnímu oznámení. Po šesti měsících policie podnět odložila. „Trestní oznámení směřovalo proti statutárním zástupcům města Svitavy. Šlo o rozhodování v několika věcech. Po prověření orgány činnými v trestním řízení bylo odloženo,“ sdělil policejní mluvčí Ondřej Zeman. Vyšetřování dozorovalo Okresní státní zastupitelství ve Svitavách, které závěry policie potvrdilo.