Policejní zátah Toxi týmu a pořádkové jednotky dopadl úspěšně. Šestatřicetiletý muž ze Svitavska má už kriminální minulost. Letos v květnu řídil auto pod vlivem drogy a navíc je obviněný z nedovolené výroby drog, které se věnoval od ledna minulého roku až do současnosti.

„Obchodním artiklem byl pervitin. Ten měl prodávat v desítkách případů na různých místech Svitavska,“ sdělil policejní mluvčí Ondřej Zeman. Druhým obviněným je již dříve stíhaný čtyřiatřicetiletý muž ze Svitavska, který rovněž čelí obvinění z nedovolené výroby drog. I on obchodoval v regionu s pervitinem. „Jedná se o desítky případů, a to nejméně od března roku 2017 až do současnosti. Podle jeho vyjádření mu měl výdělek z drogy pokrýt náklady na jeho vlastní spotřebu návykové látky,“ dodal mluvčí Ondřej Zeman.

Staršímu z dealerů hrozí až desetiletý pobyt ve vězení, protože za stejnou činnost byl již souzen. Na verdikt soudu si počká ve vazbě. Druhý muž může v cele strávit až pět let.